DIRETTA Calciomercato Serie A, da Fofana a Soulé: gli aggiornamenti del 19 luglio

Il calciomercato estivo è sempre più nel vivo: tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 19 luglio, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

Tra ritiri pre-campionato ed il calciomercato estivo in corso, è un mese di luglio già intenso per le squadre e soprattutto le dirigenze della Serie A 2024-2025.

La Juventus ha annunciato ufficialmente il colpo Cabal, soffiato all’Inter. Operazione da 12 milioni, bonus compresi, con il Verona per il difensore colombiano. Giuntoli ha anche ufficializzato l’addio di Rabiot, che resta nei radar del Milan ed è monitorato anche dal Napoli di Conte. I rossoneri a centrocampo lavorano sempre su Fofana, oltre all’idea Samardzic. L’Inter invece ha accolto Zielinski a Milano e intanto torna alla carica per Kiwior, obiettivo per la difesa. Infine la Roma che non molla Soulé: offerta ufficiale dopo il sì del calciatore. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato di venerdì 19 luglio.

LIVE