Inter, via libera anche di Oaktree: arriva la firma da oltre 16 milioni | CM.IT

Ci siamo per la fumata bianca: intesa vicina nella sede di Viale della Liberazione, arriva il via libera anche della proprietà nerazzurra all’operazione

Dalla cessione al prolungamento del matrimonio con l’Inter: cambiano gli scenari sul mercato per un titolare dello scacchiere di Simone Inzaghi.

Stiamo parlando di Denzel Dumfries, che fino a qualche mese fa o almeno prima dell’Europeo in Germania sembrava lontano dalla permanenza con la casacca dei campioni d’Italia. La forbice infatti restava ampia tra le parti sulle cifre del rinnovo di contratto, con l’agenzia che cura gli interessi del nazionale olandese che chiedeva all’Inter un ingaggio da oltre 5 milioni di euro. La dirigenza di Viale della Liberazione non andava oltre i 4 milioni a stagione e non ha mai cambiato idea sulla proposta economica da presentare all’ex PSV Eindhoven per il nuovo contratto. Situazione che si è ribaltata nelle ultime settimane, con Dumfries che è venuto incontro all’offerta del presidente Marotta e del Ds Ausilio che hanno avuto altri contatti di recente con l’entourage del giocatore.

Calciomercato Inter, Dumfries rinnova: durata e cifre del nuovo contratto

L’Inter ha messo sul tavolo un rinnovo alle stesse condizioni di Dimarco, che lo scorso ottobre ha prolungato il suo accordo con la ‘Beneamata’ a 4 milioni di euro netti più bonus.

Condizioni quindi accettate anche da Dumfries, con l’intesa sempre più vicina per la fumata bianca per il nuovo contratto dell’esterno olandese oltre il giugno 2025 come appreso da Calciomercato.it. Servirà qualche altro passo per l’accordo definitivo, ma ormai la strada è tracciata per la conferma del laterale destro classe ’96 con la benedizione anche di Oaktree in viale della Liberazione. Le parti lavorano per trovare la quadra sulla durata del contratto che probabilmente sarà fissata al 2028, o comunque su base triennale con opzione per un ulteriore anno (oltre 16 milioni totali). Il tutto anche per la felicità di Simone Inzaghi, che considera Dumfries un elemento importante per il suo scacchiere tattico e con l’allenatore che ha spinto perciò per la permanenza del pendolino orange ad Appiano Gentile.

Anche lo stesso giocatore nato a Rotterdam non aveva nascosto nelle scorse settimane, dal ritiro dell’Olanda in Germania, il desiderio di continuare l’avventura in maglia nerazzurra. Nell’ultima stagione Dumfries ha collezionato 36 presenze complessive con a referto 4 reti e 7 assist.