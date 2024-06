Inter, Dumfries non si nasconde: “Juve o Milan? Mai dire mai, ma sogno altro”

Impegnato agli Europei con l’Olanda, Denzel Dumfries ha parlato del suo futuro, ma anche dei rapporto con Theo Hernandez

Reduce dalla conquista dello scudetto della seconda stella con la maglia dell’Inter, Denzel Dumfries ha concesso una lunga intervista a ‘gianlucadimarzio.com’, tornando anche sui suoi rapporti con Theo Hernandez, dopo essere stato sanzionato dalla FIGC per lo stendardo offensivo nei confronti del francese.

“Con lui sono sempre battaglie infuocate ma è normale, stiamo parlando di derby. Non ho nessun problema con Theo, si tratta solo di difendere i colori del proprio club. Lui ama il Milan, io amo l’Inter. Ci tengo però a precisare che non provo nessun odio nei suoi confronti anche se penso che non andremo mai a cena insieme. Sono felicissimo di aver vinto lo scudetto della seconda stella, sul campo del Milan poi è ancora più speciale”

Dall’amore per l’Inter a quello per la Premier: parla Dumfries

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2025, l’esterno olandese non ha trovato un’intesa per il rinnovo ed è al centro di numerose notizie di mercato, ma ad oggi non sembra intenzionato a lasciare Milano. “Penso che resterò. L’Inter è davvero un grande club di cui io sono innamorato. Da tempo stiamo discutendo del mio rinnovo… ma il club era in difficoltà economiche. Poi ora come tutti sanno il club ha cambiato proprietario. Ma durante gli Europei o magari dopo vediamo quello che accadrà”.

Ormai da diverse sessioni di mercato, si parla soprattutto d’Inghilterra in caso di addio: “Non è un mistero che mi piacerebbe andare in Premier League, amo quel campionato e il mio stile di gioco si addice al calcio inglese. Ma è una benedizione di Dio che io possa giocare nell’Inter dove ho vinto sei trofei in tre anni. Non potrei mai lasciare l’Inter solo per realizzare un ‘sogno’. Il mio sangue è nerazzurro, this is my family! Sono molto legato a tutto l’ambiente. Mai alla Juve o al Milan? Io amo l’Inter ma nel calcio non si sa mai. Anche se ripeto, non ci ho mai pensato perché non voglio andarmene”.