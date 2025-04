Osimhen al posto di Muani: 50 milioni di sconto e bomba Juve

Il bomber nigeriano potrebbe incendiare il mercato estivo, coinvolto anche Kolo Muani e la Juventus: affare con maxi sconto

Grande fermento per i bomber tra le big d’Europa. Sono tante le squadre che in estate dovranno inserire in rosa un numero 9 da tanti gol e tra i più corteggiati c’è Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano è protagonista della stagione del Galatasaray, dove è approdato in prestito a settembre dal Napoli: gli azzurri sono pronti a cederlo in estate davanti al pagamento della clausola da 75 milioni di euro. Un affare che fa gola a tanti, anche alla Juventus che avrebbe però la necessità di intavolare una difficile trattativa con De Laurentiis visto che la clausola non è valida in Italia.

Un problema non di poco conto, considerando le tante pretendenti che, ad oggi, sono indicate come potenzialmente interessate al bomber nigeriano. Dalla Premier League, con Arsenal, Chelsea e Manchester United, alla Liga con le voci sul Barcellona e poi il Psg sempre presente quando si tratta di grandi campioni. Senza dimenticare il Galatasaray che sarebbe disposto a pagare la clausola se Osimhen dicesse sì alla permanenza a titolo definitivo in Turchia.

Proprio su questo arrivano nuove indiscrezioni raccolte da ntvspor.net, secondo cui la società di Istanbul non avrebbe molte possibilità di acquistare Osimhen a titolo definitivo e sarebbe virando di un altro attaccante.

Osimhen per Kolo Muani: ecco l’affare con lo sconto

Il nome è quello di Kolo Muani che, dopo un inizio travolgente, è finito in panchina alla Juventus e difficilmente sarà acquistato dai bianconeri in estate.

Il suo nome fa parte dei potenziali sostituti di Osimhen al Galatasaray e sarebbe pronto ad affrontare la concorrenza inglese (Arsenal, Manchester United e Tottenham) per portare il francese nel campionato turco. Un affare che, sempre secondo la stessa fonte, potrebbe essere facilitato dal maxi sconto sulla valutazione del calciatore. Se il Psg ha acquistato Kolo Muani per 95 milioni, il valore del calciatore al momento del trasferimento era di 80 milioni: oggi, il bomber francese potrebbe essere acquistato per trenta milioni di euro. Uno sconto di 50 milioni che potrebbe far diventare Kolo Muani una vera occasione.