Juve, sorpasso all’Inter per Cabal: colpo gobbo di Giuntoli

Juventus, sorpasso ai danni dell’Inter: ad un passo l’accordo con il Verona per il difensore colombiano Cabal

Una rivalità anche sul mercato, con un sorpasso che pare definitivo. La Juventus lancia la sfida all’Inter e il club bianconero è pronto a chiudere l’affare.

Affare che riguarda Juan Cabal, difensore mancino colombiano del Verona, corteggiato assiduamente dai nerazzurri. Cristiano Giuntoli però avrebbe sorpassato il club meneghino ed è ad un passo dal raggiungere l’accordo con i veneti per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 12 milioni di euro, come sottolinea ‘L’Equipe’.

Una Juventus sempre più attiva dunque sul mercato, pronta a regalare a Thiago Motta un nuovo innesto. Cabal, sotto contratto con il Verona sino al 2027, è in grado di giocare soprattutto come terzino sinistro, ma anche come difensore centrale. Il classe 2001 era uno dei nomi sotto maggior osservazione da parte dell’Inter, in cerca appunto di un difensore mancino. A questo punto il club campione d’Italia dovrà valutare altri profili. Sulle tracce del colombiano, sottolineano dalla Francia, c’era anche il Rennes, il cui ds Ricky Massara conosce molto bene la Serie A. Vi avevamo parlato però come la Juve fosse interessata al colombiano e pronta a lanciare la sfida all’Inter: nell’affare potrebbe rientrare anche il difensore uruguayano Facundo Gonzalez, lo scorso anno in prestito alla Sampdoria, che approderebbe in Veneto ancora con la formula del prestito.