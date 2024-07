Scintille per Calafiori, la Juve torna a sperare: “Nessuna novità” | VIDEO CM.IT

Rischia di saltare la trattativa tra Bologna e Arsenal per il trasferimento di Calafiori: la risposta dell’Ad emiliano Fenucci sul difensore che resta nei radar della Juventus

Si è bloccata a sorpresa la trattativa per il passaggio di Riccardo Calafiori in Premier League e nello specifico nella fila dell’Arsenal.

Sembrava praticamente fatta nei giorni scorsi per l’arrivo del difensore della Nazionale alla corte di Arteta, ma le richieste del Bologna hanno fatto indispettire gli inglesi che hanno arretrato senza chiudere così l’operazione. Il club del patron Saputo ha alzato le richieste per il suo gioiello, oltre i 50 milioni di euro dell’accordo pattuito in un primo momento. Mossa che ha irritato l’Arsenal, bloccando così al momento le negoziazioni tra le due società e con il difensore cresciuto nel vivaio della Roma che si presenterà regolarmente in ritiro nel weekend agli ordini del tecnico Italiano.

Sul futuro di Calafiori è intervenuto in maniera telegrafica Claudio Fenucci, Ad del Bologna, uscendo dalla sede della Lega Calcio dopo l’assemblea odierna delle società di Serie A: “Non ci sono novità” la risposta del dirigente del sodalizio emiliano alla domanda del nostro inviato. Fenucci ha poi negato contatti con la Juventus, tornata nuovamente sulle tracce di Calafiori dopo le scintille tra Bologna e Arsenal: “Contatti? Non li ho sentiti“, chiosa l’Amministratore delegato dei rossoblù sulla corte della ‘Vecchia Signora’ salendo in macchina.