Il derby accelera il maxi-affare tra l’Inter e una big di Serie A: operazione a quattro

Il match pareggiato col Milan ha messo in luce almeno due elementi pronti a tornare in chiave mercato tra qualche mese: attenzione alla trattativa con la Roma

L’Inter ha concluso il derby d’andata in semifinale di Coppa Italia con un pareggio. Una partita in cui nessuno ha brillato particolarmente per la qualità tecnica, ma che ha visto la squadra di Inzaghi creare comunque più occasioni rispetto al Milan. Ma oltre al risultato, ci sono stati diversi aspetti che hanno attirato l’attenzione, hanno generato discussioni, facendo magari anche riflettere qualcuno. E che avranno forse anche dei risvolti di mercato.

Il primo riguarda Davide Frattesi. La sua prestazione non ha convinto, tanti errori tecnici e pure un’occasione fallita nel primo tempo, di testa, dove non è stato concreto né cattivo davanti a Maignan schiacciando il pallone senza dargli grande potenza né angolazione. E le critiche sono state tante, per non dire tantissime, sui social e non solo. Il centrocampista romano sta vivendo un’annata difficile, non riesce a trovare spazio in campo né continuità di rendimento. “Scusate se sembro spento, chi mi conosce sa cosa sta succedendo”, aveva scritto dopo il gol contro l’Udinese di pochi giorni fa, accompagnato con un’esultanza carica di rabbia.

Tuttavia, questo non gli è valso l’esonero dalle critiche dopo il derby di ieri: “Non è nemmeno lontanamente del livello richiesto per giocare nell’Inter”, “Frattesi è una delle truffe più grandi degli ultimi 20 anni, peggio di quella di Bernie Madoff nel 2008″. E ancora: “Frattesi è un Gagliardini con il senso del gol”, “Il primo tempo di Frattesi è stato la cosa più brutta che si sia mai vista su un campo da calcio”, “Che sciagura”, “Totalmente fuori da ogni comprensione. Spero che si riprenda presto, perché certe cose non si possono vedere”. Insomma, le critiche sono state decisamente dure. Nel frattempo, la Roma continua a pensare a lui, dopo i tentativi estivi e invernali, con l’Inter che però non è stata disposta a scendere sotto i 40 milioni. Con la necessità di fare cassa e un rapporto che sembra ormai non funzionare più con i nerazzurri, la Roma potrebbe avere nuove possibilità.

La Roma resta su Frattesi, l’Inter si gode Zalewski ma non dimentica Pellegrini e Cristante: la situazione

Ma la partita col Milan ha aperto ulteriori scenari, perché c’è stata anche la nota positiva: è Nicola Zalewski. Il polacco era nella lista dei cedibili della Roma a gennaio, alla fine è arrivato in prestito all’Inter dopo aver rinnovato il contratto (era in scadenza), e con Inzaghi sta pian piano conquistando tutti. Anche i tifosi dell’Inter, che hanno criticato Frattesi, hanno invece apprezzato le qualità dell’esterno, che entra spesso in campo con la giusta mentalità dando una svolta positiva alla partita.

Così è stato anche ieri: “È lui che la cambia. È giovane, è un jolly, costa poco e soprattutto ha quelle caratteristiche che ci sono sempre mancate. Va riscattato”, “In 30 minuti ha fatto più di quanto abbiano fatto altri in 90. In panchina è sprecato, alla prossima deve giocare titolare senza dubbio”. Molti tifosi dell’Inter hanno applaudito Zalewski per la sua capacità di puntare l’uomo e la sua intraprendenza: “Ha avuto un grande impatto negli ultimi derby, sarà un grande giocatore per il futuro”, “Io lo confermerei, entra sempre bene, ha caratteristiche utili, costa poco ed è molto giovane”, “Mi piace, punta, è dinamico, veloce e propositivo, crea occasioni e ha un buon piede. Per ora è un buon sì”. Per alcuni, quelli per acquistarlo a titolo definitivo dalla Roma potrebbero essere “i 7 milioni meglio spesi da parecchio tempo“, perché “sembra nato per giocare nello scacchiere di Inzaghi”.

In estate le due società potrebbero tornare a parlarne anche nell’affare Frattesi, considerando pure che in giallorosso ci sono altri due calciatori finiti da mesi in orbita Inter: Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Per i giallorossi, cedere Zalewski in un’operazione così sarebbe senza dubbio vantaggiosa, visto che il suo ciclo a Trigoria sembra ormai concluso, registrando una plusvalenza importante a bilancio. E chissà, magari le varie situazioni potrebbero intrecciarsi, dando vita a una trattativa ben più ampia.