Milan, nome nuovo dalla Germania: 40mln per beffare il Napoli

Il Milan non si ferma ed in sede di mercato emerge un nome nuovo che può fare al caso del progetto dei rossoneri. Pronti 40 milioni di euro per beffare il Napoli, che da tempo segue l’evoluzione di questo calciatore.

Il pareggio ottenuto nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter ha ridato entusiasmo ed un pizzico di speranza ai tifosi rossoneri ed anche a tutto il progetto in generale. Quest’anno deve essere un anno di transizione, dal momento che sin dall’estate sono state sbagliate praticamente tutte. Da quella relativa al tecnico, con Fonseca prima e Conceicao poi che non sono riusciti ad arrivare al cuore di questa squadra ed a farla rendere al meglio. Fino ad arrivare a quelle di mercato. Basti pensare al caso Joao Felix, forse il grande fallimento di questa gestione.

Per evitare che si ripeti un qualcosa di simile e di analogo c’è un ingrediente che non deve mancare praticamente mai: la programmazione. Per questo motivo pare che sia stato scelto, di fatto, Fabio Paratici come nuovo dirigente apicale e sarà affidato a lui il nuovo calciomercato. In tal senso, in vista dell’estate emerge un nome nuovo che arriva direttamente dalla Germania e che può fare al caso del nuovo progetto del Milan. Andiamo a vedere le ultime notizie che ci sono su questo fronte.

Milan, occhi in casa Bayer Leverkusen: affare a prezzo di saldo

La priorità, in tal senso, per il Milan è la linea di difesa. Con Thiaw che potrebbe seriamente salutare, infatti, serve inserire in questa rosa un grande difensore centrale che possa permettere a questa squadra di ritrovare la solidità dietro che quest’anno è sempre mancata. Stando a quanto raccontato da Sky Sport Germania, infatti, il Bayer Leverkusen ha messo gli occhi su Hajdari del Lugano, talento di altissimo profilo della difesa. E questo potrebbe cambiare anche gli obiettivi dei rossoneri.

A fargli spazio nel Bayer Leverkusen potrebbe essere Piero Hincapiè secondo l’esperto di calciomercato Florian Plettenberg, e potrebbe dunque tornare in auge il calciatore ecuadoregno. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da TVPlay, il Milan potrebbe seriamente tornare a pensare a lui, dal momento che da diverso tempo si tratta di un calciatore presente sui taccuini dei dirigenti rossoneri.

Oltre al Milan, però, attenzione anche al Napoli, che da diverso tempo ha posto gli occhi su Hincapiè e che, di conseguenza, adesso potrebbe tornare all’assalto. Visto che il Bayer Leverkusen lo ritiene sacrificabile, il calciatore può essere acquistato per una cifra intorno ai 40 milioni di euro più bassa rispetto ai 50 milioni chiesti di recente a tutte le squadre che si sono fatte sotto di recente.