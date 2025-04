Squalifica choc e rescissione UFFICIALE: la sentenza semina il caos

Non si è fatta attendere la presa di posizione dopo l’ufficialità della sentenza: lo scenario

Con ancora tutti gli obiettivi da definire, non sono pochi i campionati in Italia dai quali ci si aspetta finali a sorpresa e colpi di scena improvvisi. Come spesso accade, però, alle vicende di campo va unito in maniera osmotica anche quanto sta succedendo fuori dal perimetro di gioco. L’ultima sentenza, ad esempio, si colloca proprio in quest’ultimo filone, ridefinendo gli scenari e aprendo le porte ad un acceso dibattito.

Al centro dell’attenzione mediatica è infatti finito Mamadou Tounkara, ormai ex attaccante del Guidonia Montecelio. Il Tribunale Federale ha infatti deciso di squalificare l’attaccante classe ’96 per 10 mesi per una serie di motivazioni non ancora precisate ufficialmente, ma delle quali lo stesso calciatore ha immediatamente fornito la sua versione – e contrario – con un post pubblicato sui suoi profili social: “Alla luce delle inesattezze apparse in queste ore su diversi organi di stampa, ritengo necessario intervenire ufficialmente per chiarire e puntualizzare il motivo della squalifica che la scorsa settimana mi è stata comminata dal Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C. Come erroneamente riportato da alcune testate web, non si tratta né di scommesse né di combine né di condotte a ciò collegate”.

Caso Tounkara, arriva la rescissione: il comunicato del Guidonia Montecelio

Tounkara ha dunque rincarato la dose: “Essendoci un procedimento in corso non posso entrare nello specifico ma mi riservo di intraprendere tutte le azioni a tutela della mia posizione, certo di aver sempre agito nel rispetto delle norme federali e dei principi sportivi”.

Ad ogni modo, prendendo immediatamente posizione sull’argomento, il Guidonia Montecelio con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale ha annunciato la rescissione immediata del contratto che legava la compagine nazionale al calciatore. Di seguito il comunicato diramato dal club laziale:

“Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica che in data odierna è stata sottoscritta la risoluzione consensuale del contratto con Mamadou Tounkara, in seguito alla squalifica di dieci mesi comminata al giocatore dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per motivi dissociati dal nostro club, per il vero completamente estraneo ai fatti contestati all’atleta (…)”. Un caso, insomma, destinato a portare con sé ancora tanti strascichi. Vi terremo aggiornati, fornendovi puntuali ragguagli quando trapeleranno novità concrete.