Non solo Morata, deciso il prossimo acquisto Milan: c’è la conferma

Alvaro Morata è stato annunciato dal Milan, ma non chiude il mercato rossonero: c’è l’indizio che conferma il prossimo colpo

Alvaro Morata è un nuovo calciatore del Milan. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore con l’attaccante spagnolo che arriva dall’Atletico Madrid e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 più opzione per un ulteriore anno.

Un arrivo che non chiude, ovviamente, il mercato rossonero con Ibrahimovic che, aiutato da Moncada e Furlani, è pronto a ribaltare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Missione che partirà con la necessità di rinforzare la difesa e il centrocampo: Pavlovic è il nome individuato per la retroguardia, con l’accordo con il calciatore sull’ingaggio già trovato e quello con il Salisburgo che deve ancora essere raggiunto con Moncada che non vuole spingersi oltre i 20 milioni.

A centrocampo, invece, gli arrivi potrebbero addirittura essere due: Fofana è l’obiettivo seguito da più tempo, ma non l’unico. Oltre al francese, infatti, un’uscita di peso come quella di Bennacer potrebbe aprire la porta all’arrivo anche di Samardzic che, con un anno di ritardo, potrebbe approdare a Milano ma sulla sponda opposta dei Navigli. Difesa, centrocampo, ma non soltanto perché il Milan ha pronto anche il prossimo colpo in attacco e l’indizio lascia pochi dubbi.

Calciomercato Milan, nuovo 9 per Fonseca: da Fullkrug ad Abraham

L’annuncio di Morata non chiude gli acquisti in attacco del Milan, come peraltro risaputo. Ora però c’è anche un indizio che lascia poco spazio all’interpretazione.

Lo spagnolo, infatti, indosserà la maglia numero 7 lasciata libera da Adli (che potrebbe essere uno dei partenti), mentre non ha ancora un padrone la maglia numero 9, quella che fino allo scorso anno era indossata da Olivier Giroud. L’indizio che Ibrahimovic è pronto a regalare un altro bomber a Fonseca con un nome su tutti in pole: quello di Niclas Fullkrug, reduce dai due gol ad Euro 2024 da attaccante di ‘scorta’ della Germania.

Il tedesco è chiuso al Borussia Dortmund dall’acquisto di Guirassy: i contatti tra il Milan e il calciatore sono costanti ed ora sono avviati anche quelli con il club della Bundesliga. Affare che si può chiudere sui 15 milioni di euro. L’alternativa è rappresentata da Abraham che la Roma potrebbe cedere ma che parte da una valutazione più alta, 25 milioni di euro, ed ha caratteristiche fisiche meno corrispondenti al profilo di ariete d’area di rigore cercato da Fonseca. Chiunque sarà il prossimo attaccante del Milan troverà ad aspettarlo il numero 9, un’eredità pesante da raccogliere.