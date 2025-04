Ancelotti non finisce la stagione: il Real Madrid anticipa l’esonero

La bruttissima eliminazione Champions per mano dell’Arsenal fa discutere in casa Real Madrid. Il futuro di Ancelotti sembra già deciso

Si è fermata ai quarti di finale la corsa europea del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che questa volta non è riuscito a compiere l’impresa di ribaltare il pesante svantaggio maturato all’andata nel doppio confronto contro l’Arsenal.

5-1 il computo totale considerando anche il ko di ieri al Bernabeu che ha scatenato la delusione di tutto l’ambiente. Quella che doveva essere un’annata potenzialmente importante dopo anche l’arrivo di Mbappé rischia quindi di trasformarsi in una stagione di rimpianti e amarezze.

Resta da giocare la finale di Copa del Rey e una fase conclusiva di Liga che vede il Barcellona avanti di quattro lunghezze. Al netto degli obiettivi ancora aperti il futuro di Ancelotti è nebuloso e lo stesso allenatore nel post partita di ieri ha ammesso: “Potrebbe darsi che il club decida di cambiare, potrebbe essere quest’anno o il prossimo quando scadrà il mio contratto, non c’è nessun problema. Ora siamo in lotta per LaLiga, abbiamo la finale di Coppa, abbiamo la Coppa del Mondo per Club… È una stagione infinita, ma dobbiamo rialzarci, è un’altra parte del calcio a cui non siamo abituati. Il mio futuro? Non so cosa ne sarà del mio futuro e non voglio saperlo”.

Calciomercato, Ancelotti verso l’addio al Real Madrid: via dopo la finale

La doppia sconfitta maturata contro l’Arsenal ad ogni modo brucia e fa riflettere. Il club prepara mosse decise per quello che sarà il prossimo futuro.

Secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sports News’ Ancelotti dovrebbe lasciare il Real subito dopo la finalissima di Copa del Rey da disputare contro il Barcellona il prossimo 26 aprile.

Potrebbe quindi essere il ‘Clasico’ l’ultimo scenario da allenatore del prestigioso club iberico da parte del tecnico italiano, che a dispetto del contratto in scadenza 2026 dovrebbe quindi salutare prima. Ancelotti a quel punto potrebbe iniziare una nuova avventura, così come il Real subito obbligato a ripartire.