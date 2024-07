Gasperini dribbla sul futuro di Koopmeiners e rilancia: “Non lo abbiamo mai fatto”

Atalanta, le parole di Gasperini sulla situazione riguardante Teun Koopmeiners: il tecnico nerazzurro è uscito allo scoperto

Protagonista di una cavalcata trionfale la scorsa stagione, culminata con la vittoria dell’Europa League e l’accesso alla fase a gironi della nuova edizione della Champions League, l’Atalanta sta confermando un ruolo importante anche in sede di calciomercato. Sotto questo punto di vista non sono pochi gli affari che stanno vedendo impegnati gli orobici sia in entrata che in uscita.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gasperini ha toccato diversi argomenti. Impossibile non menzionare anche uno dei temi più caldi del momento: la trattativa Koopmeiners. L’olandese è infatti il principale obiettivo di mercato della Juventus che, però, fino a questo momento non ha accontentato le richieste dell’Atalanta. Gli orobici non arretrano dalla valutazione di 60 milioni di euro fatta per il proprio tuttocampista. Ecco quanto riferito da Gasperini sull’argomento:

“Hai parlato con Koopmeiners? Non abbiamo mai parlato di altre squadre né a fine campionato né adesso che è rientrato. Il suo unico pensiero ha riguardato l’infortunio che gli ha impedito di giocare l’Europeo. Si è curato molto bene durante l’estate, raggiunto anche dai fisioterapisti dell’Atalanta. Ha avuto qualche giorno ancora necessario per recuperare al meglio, è rientrato questa settimana: si sta allenando bene, sta giocando. Come sempre è un calciatore molto presente agli allenamenti”.