Juve, addio senza clausola: affare da 34 milioni

L’agente ha ricevuto la proposta da parte del club, ora starà alla società valutare o meno la cessione del talento

Tra un mese esatto la nuovissima Juventus di Thiago Motta farà il suo esordio nel nuovo campionato. Bianconeri che alla prima giornata saranno impegnati contro una neo promossa che tanto sta impressionando con il suo mercato in entrata, vale a dire il Como. Una partita anche per questa ragione ricca di numerose insidie, ma che ad oggi appare ancora molto lontana.

Una data cerchiata in rosso non solo dal tecnico italo-brasiliano, ma anche dai suoi dirigenti. L’obiettivo di Cristiano Giuntoli, infatti, è quello di consegnare all’ex allenatore del Bologna un organico quanto più completo possibile entro il primo test ufficiale della nuova stagione. Missione che la società sta portando avanti con grande serietà, come dimostrato dai numerosi innesti sbarcati alla Continassa negli ultimi giorni. Ieri, ad esempio, è stato accolto Juan David Cabal, il centrale mancino fortemente voluto dal club bianconero e strappato soprattutto alla concorrenza dell’Inter.

Chiuso il colpo colombiano, la Juventus nei prossimi giorni cercherà di portare a termine un’altra pratica delicata che riguarda la difesa, quella che porta al nome di Jean-Clair Todibo. Un altro francese per Thiago Motta dopo aver già accolto Khephren Thuram, sempre dal Nizza. Tra i prossimi obiettivi sull’agenda bianconera, poi, non va dimenticato un altro talento che genera grande curiosità, reduce peraltro da un buonissimo Europeo con il Portogallo. Stiamo parlando di Francisco Conceicao, figlio dell’ex interista Sergio ed accostato più volte alla formazione bianconera negli ultimi giorni.

Calciomercato Juventus, offerta del Lipsia per Conceicao

A rendere più arduo il desiderio della Juventus, è però la clausola rescissoria da 45 milioni di euro fissata sul contratto di Conceicao con il Porto. Un’operazione che a queste cifre si preannuncia molto complicata, ma che potrebbe subire una spinta qualora in uscita la Juve dovesse portare a termine la trattativa con la Roma per la cessione di Matias Soulé di cui vi parliamo da giorni.

A battere sul tempo i bianconeri potrebbe però essere l’offerta lampo presentata dal Lipsia al noto agente Jorge Mendes. Come riportato in Portogallo da ‘dominiodebola’, il club tedesco avrebbe già offerto ai portoghesi una proposta da 26 milioni di euro come parte fissa per l’esterno, a cui sommare altri 8 milioni sotto forma di bonus per un totale di 34. Cifra importante ma ancora distante dai 45 milioni della clausola, che tiene dunque in vita le speranze dei bianconeri.