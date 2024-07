Juve in pressing per il nuovo colpo: cosa manca per la firma

Il club bianconero non si ferma dopo l’arrivo ufficiale di Juan David Cabal e prova a chiudere la difesa con un nuovo colpo

Non c’è un attimo di pausa per la nuova Juventus di Thiago Motta. L’organico che sarà a disposizione del tecnico italo-brasiliano per la prossima stagione continua a prendere forma giorno dopo giorno. Instancabile il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che, dopo aver messo a segno il colpo Juan David Cabal dal Verona, tenta un nuovo blitz per chiudere la difesa.

E’ un momento particolarmente positivo per i bianconeri sul mercato, reduci infatti dal duello vinto con i rivali nerazzurri per il centrale colombiano. Nonostante lo spiccato interesse che l’Inter aveva mostrato per Cabal, confermato nelle parole pronunciate davanti alle telecamere di Calciomercato.it questo pomeriggio dal presidente del Verona Maurizio Setti, ad avere la meglio con un guizzo decisivo è stata proprio la Juventus. Un affare importante che potrà toccare i 15 milioni di euro complessivi, ma che aggiunge un tassello che serviva alla retroguardia bianconera.

Ad ogni modo, i movimenti che riguardano la difesa della Juve non si fermeranno al solo arrivo di Cabal. Un altro profilo destinato a scaldarsi nelle prossime ore, ad esempio, è quello di Jean-Clair Todibo. Dopo l’arrivo di Khephren Thuram, gli ottimi rapporti instaurati con il Nizza potrebbero agevolare la buona riuscita della trattativa, soprattutto davanti alla temuta concorrenza estera. Il club torinese ha già strappato da tempo il sì del calciatore e, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, ha mantenuto costanti i rapporti con la società francese per tenere sotto controllo la trattativa.

Calciomercato Juventus, cosa manca per l’accordo con il Nizza per Todibo

Come anticipato, a rovinare le speranze della Juventus potrebbe essere la concorrenza di altri club. Tra questi, attenzione soprattutto alla Premier League con Newcastle e West Ham in prima fila per Todibo.

Dopo aver incassato il gradimento dell’ex difensore del Barcellona, che in passato in Italia è stato seguito anche da Inter e Milan, alla Juventus manca solamente un tassello, probabilmente il più importante. Il club bianconero dovrà infatti raggiungere un accordo anche con il Nizza, per quanto riguarda sia la formula che la valutazione che verrà fatta del cartellino del calciatore.

In questo momento la Juve spinge soprattutto per avere Todibo in prestito con opzione. Qualora arrivasse l’apertura dei francesi a quest’ultima possibilità, bisognerà in un secondo momento stabilire se l’affare si farà con l’inserimento di un obbligo o semplice diritto di riscatto nelle mani dei bianconeri.