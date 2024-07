Dal Milan alla Lazio fino al Torino: Bruera proposto in Serie A | ESCLUSIVO

Bruera è un centravanti argentino che gioca al Club Olimpia. È un’occasione di mercato: ha passaporto italiano e costa molto poco

Potrebbe essere in Serie A il futuro di Facundo Bruera, bomber argentino del Club Olimpia. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il profilo del venticinquenne è stato posto all’attenzione di ben 6 club del nostro massimo campionato. A partire dal Milan, poi a Torino, Lazio, Bologna, Genoa e Venezia.

Bruera è un centravanti di razza con un grande fiuto del gol e una capacità di attaccare gli spazi. È forte anche di testa, potendo sfruttare i suoi 194cm di altezza. Calcia sia di destro che di sinistro e sa mettersi al servizio della squadra grazie alla sua abilità nel proteggere il pallone. È cresciuto nelle file dell’Estudiantes, mentre in Paraguay si è trasferito nel 2022.

Prima al Nacional (44 presenze e 19 gol), che lo ha anche prestato al Brown di Adrogue (17 in 39 partite), infine all’Olimpia. Ad Asuncion, finora, 14 reti in 51 gare. Ovunque è stato, insomma, Bruena ha sempre lasciato il segno in termini di marcature. I club sopracitati potrebbero prenderlo in seria considerazione anche perché ha passaporto italiano e il suo acquisto costerebbe non oltre i 2,5 milioni di dollari (commissioni incluse), vale a dire circa 2,3 milioni di euro.