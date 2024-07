Napoli, accordo triennale con Lukaku: si riduce lo stipendio per Conte, ecco le cifre

Da Osimhen a Lukaku, la mossa del Napoli per imprimere la prima vera spallata al proprio reparto offensivo

Dopo aver mosso passi importanti strappando il gradimento totale del calciatore, il Napoli è uscito definitivamente allo scoperto per Romelu Lukaku. L’attaccante belga – considerato l’erede naturale di Osimhen – è l’obiettivo numero uno degli Azzurri per puntellare il reparto offensivo vista la sempre più probabile partenza dell’attaccante nigeriano.

Riavvolgiamo il nastro. Che Lukaku avesse scelto Napoli come sua prossima destinazione non è certo una novità. Dall’arrivo sulla panchina degli Azzurri di Antonio Conte, l’attaccante belga non è stato per niente stuzzicato dalle sirene arabe che in tempi e in modi diversi si sono fatte sentire per lui. Allo stesso tempo i segnali lanciati dagli Azzurri sono stati inequivocabili.

Ci sono ulteriori dettagli da prendere in considerazione. Il Napoli avrebbe infatti trovato l’accordo con ‘Big Rom’ sulla base di una proposta triennale a circa sei milioni di euro a stagione. Dal canto suo, il Chelsea ha abbassato in maniera considerevole le sue pretese, aprendo alla possibilità di privarsi del suo attaccante per una cifra complessiva da 35 milioni più bonus.

Calciomercato Napoli, accelerata per Lukaku: svolta imminente anche sul fronte Osimhen

Tutto fatto? Non ancora. Ad imprimere l’accelerata decisiva alla trattativa sarà infatti la cessione di Victor Osimhen. A tal proposito quella che sta per iniziare potrebbe essere una settimana densa di novità importanti su questo fronte.

Nel mirino del Psg, Osimhen è sempre più lontano da Napoli. A tal proposito i prossimi giorni dovrebbero risultare decisivi per sbloccare il doppio colpo: con Osimhen che va, Lukaku è sempre più vicino ad arrivare. Il restyling in casa Napoli si appresta a materializzarsi: è ormai solo questione di tempo.