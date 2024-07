DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Lukaku a Koopmeiners: gli aggiornamenti del 13 luglio

Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 13 luglio, riguardanti le trattative in Serie A e all’estero

Il calciomercato è sempre più nel vivo, si intensificano le trattative fra i club con l’apertura ufficiale della sessione estiva. Le venti squadre della Serie A 2024/2025 preparano le rose per i ritiri estivi ormai partiti in queste ore in vista dello ‘start’ previsto il 17 agosto.

L’Inter e il presidente Marotta ufficializzano il rinnovo di Simone Inzaghi, che intanto invoca un colpo in difesa: Hermoso e Cabal sono al momento i nomi più caldi. La rivale Juventus cerca di piazzare gli esuberi per dare invece l’assalto a Koopmeiners, che resta una priorità per la ‘Vecchia Signora’. Il Milan chiude per Morata e raddoppia: nel mirino della dirigenza del ‘Diavolo’ c’è anche Abraham per il reparto d’attacco. Lontano Lukaku per i rossoneri, con il belga che è sempre il primo obiettivo per il dopo Osimhen di Antonio Conte al Napoli. Tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 13 luglio, sulle trattative di calciomercato tra Serie A ed estero.

LIVE