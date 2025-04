De Paul firma in Serie A: Simeone lo manda dai rivali

Saranno giorni intensi per conoscere il futuro di Rodrigo De Paul. El Cholo Simeone è pronto a salutarlo: la svolta per l’addio all’Atletico Madrid

Un intreccio decisivo per l’addio immediato di Rodrigo De Paul. L’argentino è cresciuto a dismisura nel corso delle ultime stagioni: è ormai un faro anche della Nazionale del Ct Scaloni. Ora il suo futuro potrebbe essere subito in Serie A con una destinazione a sorpresa: ecco la svolta.

Il centrocampista argentino è esploso definitivamente con la maglia dell’Udinese prima del suo trasferimento all’Atletico Madrid. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande, ma ora potrebbe arrivare il suo ritorno in Serie A. Una nuova occasione da cogliere al volo per la big italiana in vista della prossima stagione. Già in passato è stato accostato alle big italiane, ma in estate potrebbe arrivare così l’intreccio decisivo per una nuova occasione in Serie A.

Calciomercato, De Paul firma subito in Italia: la nuova avventura

Tutto può cambiare improvvisamente per conoscere così la sua prossima squadra. Il suo futuro potrebbe essere in Serie A: l’Atletico Madrid lo lascerà partire in caso di proposta importante, ecco la verità.

Un momento decisivo per conoscere il futuro di Rodrigo De Paul. Il talentuoso centrocampista argentino è pronto per cambiare aria nuovamente dopo i successi con l’Atletico Madrid. In questi anni è diventato un giocatore chiave della formazione de El Cholo Simeone, ma in estate sarà l’ultima occasione per venderlo ad una buona cifra. Come riportato dal portale spagnolo, fichajes.com, la sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro: la Juventus potrebbe avere la meglio per incrementare il tasso tecnico nella zona centrale di campo.

Saranno ore intense per conoscere la sua prossima destinazione. De Paul ha ancora tanti anni da vivere ad altissimi livelli: spunta l’intreccio decisivo per sognare in grande. Il centrocampista argentino può vantare così una leadership fuori dal comune: una sintonia unica con Lionel Messi quando i due si ritrovano ancora in Nazionale.

L’ex Udinese potrebbe fare il suo ritorno in Serie A per continuare a sognare in grande. Ormai ci siamo per conoscere il suo futuro con la cessione a titolo definitivo da parte dei colchoneros. Un affare a sorpresa per una nuova occasione di mercato: l’argentino non vede l’ora di trovare la sua giusta dimensione per gli ultimi anni di carriera.