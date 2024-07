Juventus KO: l’Inter chiude un altro colpo in Serie A. Cifre e dettagli

Juventus anticipata: l’Inter sarebbe vicina a chiudere un altro colpo in Serie A. Cifre e dettagli, tutti gli aggiornamenti di calciomercato

“La nostra Inter vuole essere protagonista, grazie al supporto della proprietà e col lavoro di Ausilio e Baccin abbiamo costruito una rosa sempre più competitiva”. Beppe Marotta, parlando di calciomercato, ha presentato così la nuova stagione della sua Inter.

“Abbiamo già ampliato la rosa campione d’Italia con innesti come Taremi, Martinez e Zielinski. Siamo sempre attenti a opportunità sul mercato, con attenzione agli equilibri finanziari: poniamo particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani. La nostra Inter è una realtà consolidata, guidata da Simone Inzaghi che è il nostro leader”, ha dichiarato il nuovo presidente dell’Inter nel giorno dell’annuncio ufficiale del rinnovo di Inzaghi.

Il calciomercato del club nerazzurro, però, non è ancora concluso. La priorità in questo momento è il sostituto dell’infortunato Buchanan, che sarà costretto ai box per un lungo periodo dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Negli ultimi giorni è salita la candidatura di Cabal dell’Hellas Verona.

Calciomercato Inter, Marotta stringe per Cabal: Juventus anticipata

Scatto Inter per Cabal: secondo quanto riportato da ‘L’Arena di Verona’, il club nerazzurro ha accelerato per il difensore del Verona. Operazione da 8 milioni più 2 di bonus, si può chiudere in fretta.

L’entourage dell’esterno difensivo colombiano avrebbe già parlato con Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter. Non è più una manifestazione di interesse, la società nerazzurra ha fatto un passo in avanti. L’Inter balza così in pole, con la Juventus sempre più sullo sfondo.