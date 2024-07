È il giorno di Taremi all’Inter: subito agli ordini di Inzaghi | VIDEO CM.IT

Inter, ci siamo per l’annuncio e l’ufficialità di Taremi: il centravanti iraniano sta completando le visite mediche con il club nerazzurro

È il giorno di Mehdi Taremi in casa Inter. L’attaccante iraniano sta svolgendo le visite mediche: idoneità sportiva presso il Coni prima delle firma e dell’annuncio ufficiale da parte del club nerazzurro.

Nelle prossime ore sarà annunciato il nuovo attaccante dell’Inter di Inzaghi. Taremi firmerà un contratto biennale fino al giugno 2026 (con opzione per un altro anno) con il club nerazzurro. Il suo ingaggio sarà di 3 milioni di euro netti più bonus a stagione dopo la firma a parametro zero alla scadenza del contratto con il Porto. Taremi era sbarcato martedì a Milano all’aeroporto di Malpensa e questa mattina ha completato l’iter medico con il sodalizio campione d’Italia. Il 31enne attaccante prima di entrare al Coni è stato molto disponibile per foto e autografi con i tifosi e a dargli il benvenuto c’erano anche alcuni suoi connazionali. Domani il 31enne attaccante iraniano si presenterà al raduno ad Appiano Gentile, pronto a iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro agli ordini di Simone Inzaghi.

🇮🇷 #Inter – Mehdi #Taremi al Coni per l’idoneità sportiva e completare le visite mediche con il club nerazzurro. Foto e autografi con i tifosi: nelle prossime ore l’annuncio dell’attaccante iraniano 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/njbZGKdu9f — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 12, 2024