L’Inter raddoppia, Taremi sbarca a Milano: contratto e cifre | VIDEO CM.IT

Dopo Zielinski, l’Inter è pronta a ufficializzare anche l’ingaggio di Mehdi Taremi a parametro zero

L’Inter accoglie Mehdi Taremi, sbarcato poco dopo le 14 al terminal 1 di Milano Malpensa.

L’attaccante iraniano, partito da Teheran, ha fatto scalo a Doha prima dell’atterraggio nel primo pomeriggio in Italia. Sorridente e visibilmente anche un po’ stanco per il lungo viaggio, Taremi si è concesso ad alcuni tifosi e curiosi per le prime foto da giocatore nerazzurro, salutando i giornalisti presenti una volta entrato in macchina per lasciare l’aeroporto. Nelle prossime ore l’ormai ex centravanti del Porto completerà le visite mediche con l’idoneità sportiva al Coni, infine la firma sul contratto biennale fino al giugno 2026 (con opzione per un altro anno) con il club nerazzurro.

Taremi percepirà un ingaggio netto di 3 milioni di euro netti più bonus a stagione e arriva all’Inter da svincolato dopo la fine del matrimonio con i ‘Dragoes’.

Una volta sbrigati gli ultimi aspetti burocratici, il 31enne attaccante sarà ufficializzato dal club campione d’Italia. Taremi, con il quale l’accordo era stato già trovato lo scorso febbraio, è quindi pronto a iniziare la nuova parentesi in maglia nerazzurra e sarà il secondo colpo in ordine di tempo a parametro zero dopo l’annuncio nei giorni scorsi di Zielinski. L’iraniano si aggiungerà a Thuram e capitan Lautaro Martinez nell’attacco di Simone Inzaghi, in attesa di definire il futuro di Arnautovic.