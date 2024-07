Irrompe la Juventus: lo scambio che fa tremare l’Inter | CM.IT

Sfida sul mercato tra le due grandi rivali: c’è anche la Juventus sull’obiettivo dell’Inter, la mossa del Dt bianconero Giuntoli

È sempre più vicino il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter e già nelle prossime ore l’allenatore piacentino potrebbe mettere nero su bianco al nuovo contratto con il club campione d’Italia.

L’ex tecnico della Lazio è pronto ad allungare l’accordo fino al 2026, con un sostanzioso ritocco d’ingaggio superiore ai 6 milioni di euro più bonus. Intanto Inzaghi sta tracciando insieme alla dirigenza i prossimi colpi sul mercato per completare la rosa dopo gli ingaggi di Zielinski, Taremi e Martinez. La priorità adesso è un difensore dopo il grave infortunio rimediato da Buchanan e ci sono diversi nomi su tavolo nella sede di Viale della Liberazione. Tra questi nelle ultime ore si è fatto largo anche il profilo di Juan Cabal, eclettico mancino che si è messo in mostra nell’ultima stagione nella cavalcata verso la salvezza del Verona di mister Baroni.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter nella corsa a Cabal

Di recente c’è stato un contatto tra il Ds Ausilio e gli agenti del 23enne giocatore, proprio per capire i margini di un’eventuale trattativa per portarlo ad Appiano Gentile.

Oaktree e il presidente Marotta stanno convergendo verso un rinforzo giovane sul mercato per la retroguardia di Inzaghi, a dispetto di un’opzione di esperienza ma dai costi elevati sul piano degli emolumenti (e anche commissioni) come lo svincolato Hermoso. Cabal rientra nelle caratteristiche ricercate dall’Inter e il Verona valuta il colombiano intorno ai 10 milioni di euro, con il sodalizio campione d’Italia che studia una formula in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Nella corsa al difensore sudamericano – come raccolto da Calciomercato.it – occhio però anche alla concorrenza della Juventus, considerando che anche i bianconeri sono interessati e hanno chiesto informazioni per il classe 2001. Perso ormai Calafiori, diretto all’Arsenal, Giuntoli sta puntando altri obiettivi per la difesa di Thiago Motta e Cabal rientra tra i profili sotto la lente d’ingrandimento della ‘Vecchia Signora’.

La Juve per spuntarla sull’Inter per Cabal può giocarsi la carta Facundo Gonzalez, in uscita dalla Continassa e che piace a diverse compagini di Serie A tra cui figura anche il Verona. Nelle scorse ore c’è stato un incontro per fare il punto della situazione con l’agente del giovane difensore, rientrato a Torino dopo l’esperienza nell’ultima stagione in cadetteria con la Sampdoria di Pirlo. Gonzalez verrebbe inserito in prestito nell’operazione con gli scaligeri per abbassare la valutazione di Cabal.