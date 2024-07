L’Inter e Inzaghi sono adesso più vicini: le cifre del rinnovo | CM.IT

L’Inter lavora al rinnovo del tecnico Simone Inzaghi: segnali positivi e intesa in vista, i dettagli della trattativa appresi da Calciomercato.it

Si respirava ottimismo, in casa Inter, per il rinnovo di Simone Inzaghi, come chiarito dalle recenti dichiarazioni del ds Piero Ausilio. E in effetti, le parti sono piuttosto vicine, per un’intesa a cui manca davvero pochissimo.

Nelle scorse settimane, Calciomercato.it vi ha raccontato l’evolversi della trattativa, preannunciando che sarebbero serviti nuovi incontri tra l’Inter e l’agente di Inzaghi, Tinti, per limare i dettagli. Tutto confermato, per un lieto fine desiderato da tutte le parti in causa.

Terzo summit andato in scena questa mattina tra i nerazzurri e Tinti, le parti adesso sono più vicine e la fumata bianca è a un passo: si va verso un accordo fino al 2026, quindi prolungamento di un anno rispetto all’accordo attuale in scadenza nel 2025. L’ingaggio crescerà per una base fissa da oltre 6 milioni, con i bonus si andrà a sfiorare i 7 milioni annui. La base d’intesa c’è, da limare ancora qualche aspetto per arrivare alla chiusura definitiva, ma l’Inter conta di chiudere e ufficializzare il rinnovo entro l’inizio della stagione.