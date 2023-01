Calciomercato, tutte le news e le trattative del 5 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti più importanti di oggi, 5 gennaio, sulla sessione invernale di calciomercato

Primi giorni di trattative per la sessione del calciomercato invernale, mentre il campionato di Serie A è ripartito ieri con il successo tra le altre dell’Inter sulla capolista Napoli nel big match di San Siro.

In evidenza Edin Dzeko con la rete decisiva, mentre la dirigenza nerazzurra è pronta a rinnovargli il contratto. La Juventus vince a fatica a Cremona e segue Kiwior, mentre in casa Milan cresce la fiducia per il prolungamento di Leao, a Salerno decisivo con i suoi guizzi.

00.03 – Il dirigente dello Shakhtar, Darijo Srna, è stato visto allo stadio durante Chelsea-Manchester City, come riporta ‘Sky Sports’. Il motivo era Mykhailo Mudryk, ala del club ucraino, che così potrebbe avvicinarsi alla cessione in Premier League.

23.50 – C’è un altro osservato speciale per giugno per la Juve oltre a Kiwior, che, secondo ‘Sky Sport’, è Scalvini dell’Atalanta. Per giugno opportunità Meunier, su cui ci sono diversi club di medio-alta fascia.

23.24 – Il Milan, secondo quanto riporta ‘Sky’, non è mai stato così speranzoso di arrivare alla firma di Rafael Leao. Vede segnali molto incoraggianti dopo l’offerta da oltre 7 milioni compresi i bonus. Il papà del giocatore è già a Milano. Ogni giorno della prossima settimana potrebbe essere buono per la fumata bianca.

23.05 – Secondo quanto riporta ‘Sky’, domani si svolgeranno le visite mediche di Bereszynski col Napoli. L’operazione si è chiusa in prestito con diritto di riscatto. Zanoli, invece, va alla Sampdoria in prestito secco.

22.51 – L’ex attaccante dell’Inter Luc Castaignos è ufficialmente in prova col Magdeburgo, squadra di Zweite Bundesliga.

22.30 – Le big italiane vedono sfumare la possibilità di arrivare a Houssen Aouar: secondo ‘Estadio Deportivo’, il centrocampista offensivo ha un pre-accordo verbale con il Betis.

22.02 – ESCLUSIVO | Sul taccuino del Verona è finito anche il nome di Meritan Shabani, centrocampista tedesco classe 1999. La sua valutazione è intorno ai 2 milioni di euro, ma attenzione alla concorrenza di diversi club europei, su tutti l’Anderlecht.

Il #Verona cerca rinforzi a centrocampo: sul taccuino anche il nome del tedesco-kosovaro Meritan #Shabani, valutato 2 milioni di euro dal #Grasshoppers. Folta concorrenza europea, in particolare dell’#Anderlecht @calciomercatoit — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) January 5, 2023

21.50 – UFFICIALE | Daley Blind è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Dopo la risoluzione con l’Ajax, il difensore è pronto fin da subito a iniziare la sua avventura con i bavaresi.

21.37 – Sticchi Damiani ha parlato anche del futuro di Lorenzo Colombo, in grande stato di forma, ai microfoni di Calciomercato.it in diretta su Tv Play: “Se il Milan ha chiamato per riaverlo? Hanno trovato il cellulare staccato se hanno chiamato (ride, ndr.)“.

21.31 – Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it in diretta su Tv Play, chiarendo la situazione di Hjulmand: “C’è interesse da parte di diversi club, non solo italiani. Spesso abbiamo osservatori di club importanti, ma trattative nessuna. A gennaio non si muove nessuno dei big“.

21.10 – Rafaela Pimenta, agente di Denzel Dumfries, ha detto ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Denzel ha disputato un gran Mondiale e penso che all’Inter siano contenti. Ad oggi è un giocatore dell’Inter, ha il club nerazzurro nel cuore, poi vedremo quello che succederà”.

20.49 – CM.IT | Zurkowski sempre più vicino allo Spezia: Fiorentina punta alla cessione a titolo definitivo. Il ragazzo ha rifiutato Salernitana e voleva l’Empoli, ma tra il club di Corsi e i viola ci sono delle tensioni.

20.40 – CM.IT | Falcusan all’Empoli, tutto fatto. Difensore centrale romeno U17 capitano Romania: prestito con diritto e obbligo di riscatto a determinate condizioni e al ragazzo tre anni di contratto.

20.22 – Jude Bellingham sarà uno dei grandi protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato. Secondo ‘Marca’, il Real Madrid è in prima fila: per l’inglese potrebbero mettere sul piatto 120 milioni cash o 100 di parte fissa e 40 di bonus.

20.16 – CM.IT | Attenzione alla posizione di Davide Nicola alla Salernitana. Oggi non risultano esserci trattative con nessun tecnico, ma ci sarebbe già un nome più gradito rispetto ad altri: quello di Walter Mazzarri.

19.50 – UFFICIALE – L’Ajax e Lisandro Magallán hanno raggiunto un accordo per la rescissione del contratto. Il difensore argentino vola in Spagna all’Elche.

19.15 – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Salvatore Esposito ha sostenuto le visite mediche con lo Spezia che dovrebbero precedere la firma del contratto che lo legherà al club ligure.

18.15 – UFFICIALE: l’Angers ha nominato nuovo allenatore Abdel Bouhazama, ex responsabile del settore giovanile.

17.30 – C’è anche l’Italia tra le possibili nuove destinazioni di Said Hamulic. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il ragazzo è stato sottoposto all’attenzione dello Spezia di mister Gotti e la Cremonese di Alvini.

16.41 – Il Chelsea non ha ancora concluso il suo super mercato: assalto a Mudryk, dirigenti dello Shakhtar attesi a Londra.

15.55 – Il Milan più vicino a Sergio Rico: il Psg intende schierare Keylor Navas in Coppa di Francia.

15.40 – Chelsea, UFFICIALE l’acquisto di Badiashile dal Monaco.

14.11 – CM.IT | Juventus bloccata per Fresneda, assalto possibile solo dopo il 18 gennaio e in caso di cessione di McKennie.

13.52 – Accostato a Inter, Milan, Napoli, Roma e Tottenham, Piero Hincapié potrebbe rinnovare fino al 2027. Nei prossimi giorni, secondo Calciomercato.it, previsti nuovi colloqui con il Bayer Leverkusen per un prolungamento con adeguamento economico.

13.48 – Dall’Inghilterra: ritorno di fiamma del Napoli per Jorginho

12.48 – Torna e lascia subito la Juventus: è UFFICIALE la cessione di Nicolussi Caviglia alla Salernitana.

12.31 – Conferme sull’interesse dell’Aston Villa per Weston McKennie, anche se non è ancora arrivata alcuna offerta sul tavolo della Juventus.

12.13 – CM.IT | Accordo col Bayern: l’obiettivo Inter si complica.

11.48 – Nome nuovo per il Bologna: si tratta di Sam Beukema, difensore centrale classe 1998 dell’AZ Alkmaar.

11.23 – Il Bayern Monaco sarebbe ad un passo da Daley Blind. Il difensore olandese, svincolato dall’Ajax, arriverà a parametro zero per i prossimi 6 mesi e sostituirà l’infortuanto Lucas Hernandez.

11.07 – CM.IT | Allegri pesca il bomber del futuro: 30 milioni e sfida al Milan.

10.50 – La Juventus insiste per Kiwior, seguito dagli osservatori bianconeri contro l’Atalanta. Sul difensore polacco in forza allo Spezia anche Milan e Napoli.

10.26 – Il Milan sempre più fiducioso sul rinnovo di Leao: Maldini mette sul piatto 7 milioni di euro per il nuovo contratto dell’asso portoghese.

10.04 – Una garanzia per Inzaghi, firma in arrivo: c’è la conferma.