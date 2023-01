Torna e lascia subito la Juventus, è UFFICIALE

Cessione ufficiale per la Juventus nella prima settimana di calciomercato, è arrivato l’annuncio del club. Tutti i dettagli

Primo affare ufficiale del calciomercato invernale per la Juventus, tornata in campo ieri a Cremona per la ripresa del campionato.

È invece in pausa la Serie B, dove non giocherà più Nicolussi Caviglia. È infatti ufficiale il rientro del centrocampista dal prestito al Sudtirol, come comunicato dalla società: “L’FC Südtirol comunica il rientro anticipato dal prestito alla società Juventus Football Club del giocatore Hans Nicolussi Caviglia. Nato ad Aosta il 18 giugno 2000, centrocampista centrale, all’occorrenza esterno destro o trequartista di piede destro, Hans Nicolussi Caviglia, cresciuto calcisticamente in bianconero, era arrivato la scorsa estate in biancorosso con la formula del prestito”.

“Nella corrente stagione ha giocato 18 gare ufficiali con la casacca dell’FC Südtirol: 17 nel campionato di Serie b con due reti e una in Coppa Italia. – prosegue la nota – Il 20 e 21 dicembre scorsi aveva preso parte allo stage tecnico dedicato ai calciatori di Serie B di interesse nazionale svoltosi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano agli ordini del Ct azzurro Roberto Mancini. FC Südtirol esprime la propria gratitudine per il prezioso contributo fornito da Hans Nicolussi Caviglia e gli augura un prosieguo di carriera sportiva ricco di soddisfazioni”.

Calciomercato Juventus, UFFICIALE la cessione di Nicolussi Caviglia

Il promettente centrocampista classe 2000 torna in Serie A per vestire la maglia della Salernitana.

Questo l’annuncio del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione del centrocampista classe ’00 Hans Nicolussi Caviglia. Il calciatore indosserà la maglia numero 41″.