ESCLUSIVO | Calciomercato Verona, rinforzo tedesco per Bocchetti

Il Verona è alla ricerca di rinforzi a centrocampo di Bocchetti per la rimonta salvezza. L’ultima pista porta ad un giocatore tedesco

Il nuovo anno del Verona è iniziato con un pareggio in casa del Torino che è servito a muovere la classifica e ad interrompere la striscia di sconfitte consecutive. Gli scaligeri restano all’ultimo posto in Serie A ed i tifosi sperano in qualche rinforzo per provare il miracolo salvezza.

Il club gialloblu è alla ricerca di pedine che possano migliorare lo scacchiere di mister Bocchetti in tutte le zone del campo, in particolare in mediana. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, sul taccuino del Verona è finito anche il nome di Meritan Shabani. Si tratta di un centrocampista offensivo tedesco di origini kosovare classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco prima e del Wolverhampton poi, prima di passare la scorsa estate al Grasshoppers. La società di Zurigo lo ha messo sotto contratto per due stagioni più opzione per il terzo anno e valuta il suo cartellino intorno ai 2 milioni di euro. I veneti ci stanno pensando, ma dovranno fare i conti con la concorrenza di diversi club europei tra cui, in particolare, i belgi dell’Anderlecht.