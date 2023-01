CM.IT | Serie A, panchina ‘bollente’: Mazzarri può entrare in corsa

Sotto esame la posizione del tecnico reduce da tre ko consecutivi. Ecco nel dettaglio qual è la situazione e i papabili sostituti

Certo, tre sconfitte consecutive non possono passare inosservate. Ma la posizione della classifica resta più che tranquilla: 14esimo posto e +8 punti sulla zona retrocessione. Eppure l’allenatore non può dormire sonni tranquilli.

La panchina non traballa ancora, però sicuramente scotta (su Sisal la quota relativa all’esonero è scesa a 1,72). Parliamo della Salernitana e di Nicola, il tecnico della miracolosa salvezza e fin qui di un campionato altalenante ma in linea con il livello e il valore della rosa. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il 49enne di Luserna San Giovanni non è propriamente a rischio esonero.

La prossima partita con il Torino non rappresenta l’ultima spiaggia, come del resto ha fatto intendere il presidente Iervolino dopo il pranzo con lo stesso mister e il Ds Morgan De Sanctis.

È chiaro, tuttavia, che un’ulteriore rovinosa sconfitta, tipo quella in casa del Monza (ieri col Milan se l’è giocata dopo un avvio pessimo) prima della pausa Mondiale, potrebbe far precipitare le cose. Ovvero spingere il numero uno dei granata a prendere in considerazione il divorzio da Nicola.

Calciomercato Salernitana, post Nicola: Mazzarri il preferito di De Sanctis

Chi, eventualmente, al posto di Nicola? Oggi non risultano esserci trattative con nessun tecnico, ma ci sarebbe già un nome più gradito rispetto ad altri: quello di Walter Mazzarri.

Reduce dalla fallimentare esperienza al Cagliari, il 61enne gode della stima del Ds De Sanctis. Da portiere fu un fedelissimo di Mazzarri ai tempi della felice esperienza al Napoli. L’allenatore di San Vincenzo provò a portarselo con sé all’Inter. Le alternative possono essere rappresentate da altri tecnici attualmente senza panchina, vedi Ballardini ma pure Eusebio Di Francesco (guidò la Roma con De Sanctis nello staff dirigenziale) e Leonardo Semplici.