CM.IT | Accordo col Bayern: l’obiettivo Inter si complica

I nerazzurri a caccia di un vice Onana per la prossima stagione visto che Handanovic potrebbe non rinnovare il contratto

Onana è intoccabile, a meno di una offerta irrinunciabile, ora l’Inter si sta guardando intorno per un vice considerato che Handanovic – 39 anni a luglio – potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione.

Negli ultimi tempi a Marotta e Ausilio sono stati proposti diversi portieri, dall’ex Neto fino ad Agustin Rossi in scadenza col Boca Juniors. Il profilo dell’argentino con passaporto italiano non suscita grande interesse, è stato proposto già in passato e mai preso in considerazione. Lui vorrebbe approdare in Europa, ma ad oggi l’opzione più concreta rimane il Flamengo.

Probabilmente il preferito dei nerazzurri, che cercano una alternativa a Onana low cost per non dire a zero e con ingaggio inferiore a quello del camerunese (circa 4,5 milioni lordi), è lo svizzero Sommer, il cui contratto col Borussia M’Gladbach termina il 30 giugno. Esperto e di spessore internazionale, uno che l’Italia di Mancini conosce molto bene, l’elvetico è però un obiettivo molto complicato. E lo è ancor di più adesso.

Calciomercato Inter, accordo tra Sommer e il Bayern Monaco

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il 33enne di Morges ha raggiunto un’intesa col Bayern Monaco sulla base di un contratto di un anno e mezzo con opzione per una ulteriore stagione.

I bavaresi si sono fiondati su di lui, dall’ormai 2014 in Bundesliga, dopo il rifiuto di Nubel il quale ha preferito proseguire l’esperienza in prestito al Monaco. Vogliono Sommer adesso per rimpiazzare Neuer, che sugli sci ha rimediato una frattura alla gamba chiudendo anzitempo la stagione. I tedeschi cercheranno un accordo al ribasso col Borussia, la cui richiesta è di 5 milioni di euro.