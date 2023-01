Il Milan cambia tra i pali: arriva l’annuncio del mister

Arrivano dalla Francia le dichiarazioni del tecnico, che possono cambiare il futuro della porta dei rossoneri. Il punto della situazione

E’ iniziato bene l’anno del Milan. Stefano Pioli e i suoi uomini sono riusciti ad avere la meglio della Salernitana, rosicchiando tre punti al Napoli, battuto a San Siro, dall’Inter.

Protagonisti della sfida in Campania, contro gli uomini di Nicola, sono stati Rafael Leao e Sandro Tonali, autori dei due gol rossoneri. Tra i padroni di casa, invece, il migliore è stato certamente Ochoa. Il portiere messicano si è messo in mostra con una serie di interventi decisivi, che hanno permesso alla Salernitana di restare in partita fino alla fine.

Il Milan, invece, ha subito gol al primo tiro in porta. Non sembrano esserci particolari colpe di Tatarusanu ma il discorso portiere resta vivo. Nei giorni scorsi Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo le mani su Devis Vasquez, colombiano classe 1998, preso dal Club Guaranì ma sono pronti ad acquistare un nuovo estremo difensore viste le incertezze sul ritorno in campo di Mike Maignan. Il club è vigile e se si dovesse presentare l’occasione giusta vuole coglierla. Marco Sportiello continua ad essere un’idea ma l’Atalanta deve abbassare le pretese economiche. Il Milan non ha alcuna intenzione di spendere cinque milioni di euro, per un calciatore in scadenza di contratto a giugno. Si guarda così ad altre piste ed una porta a Parigi, più precisamente a Sergio Rico.

Calciomercato Milan, svolta Sergio Rico: l’annuncio del Psg

L’interesse per il portiere spagnolo del Psg ha trovato conferme in queste ultime ore. Il 29enne può arrivare a Milano in prestito per sei mesi. C’è la disponibilità a sbarcare in Italia ma serve il via libera del club campione della Ligue 1. Oggi i capitolini, però, sarebbero più propensi a piazzare Keylor Navas, facendo fare il secondo a Rico.

Ma dalla Francia arrivano segnali importanti che fanno ben sperare il Milan. Domani il Psg farà visita allo Châteauroux e tra i pali per il match di Coppa non ci sarà Donnarumma bensì Navas: “È Keylor che giocherà – ha ammesso Christophe Galtier in conferenza stampa -. Ha avuto una decina di giorni di riposo per recuperare ed è pronto”. Per l’ex Real Madrid si tratterebbe della prima partita ufficiale in stagione con la maglia del Psg. Ancora fuori Rico, che potrebbe forzare la mano per cambiare aria.