CM.IT | Milan, ansia per Maignan: i possibili tempi di recupero

Non c’è pace per il big: anche la Supercoppa Milan-Inter del 18 gennaio è a rischio. Gli ultimi aggiornamenti

Sarà un mese di gennaio infuocato alla ripresa, con diversi scontri diretti in campionato e anche la Supercoppa italiana in palio. Se la contenderanno Milan e Inter il prossimo 18 gennaio.

In casa rossonera, Stefano Pioli deve ancora fare i conti con gli infortuni: “Per rivedere Ibra in campo dobbiamo aspettare ancora. Zlatan ha un’intelligenza superiore, tornando al Milan si è calato in una realtà che non aveva mai vissuto prima. Non era una squadra già pronta per vincere. Ibra non avrà mai la pancia piena, la vittoria è l’ossessione di tutti i grandissimi e lui lo è. È così che si sveglia al mattino: va dentro le situazioni a cento all’ora e non si ferma finché non ha centrato l’obiettivo. Speriamo di riaverlo presto con noi”. E su Maignan: “Ci vuole ancora un po’. Pronto per la Salernitana? Non credo”. La speranza del Milan era quella di riavere il portiere francese in campo dal primo minuto contro la Salernitana. Una speranza che è ormai svanita: l’estremo difensore, infatti, sta lavorando ancora lontano dal campo e il rientro non è imminente. Esercizi in palestra, in attesa dei nuovi esami che serviranno ad avere un quadro più chiaro della situazione. Nel frattempo, il club rossonero sta pensando anche al rinforzo di Sportiello dall’Atalanta.

Milan, Maignan a rischio anche per la Supercoppa contro l’Inter e non solo

Per Maignan sembra essere a rischio anche la super sfida di Supercoppa contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Oltre alle prime sfide di campionato di inizio gennaio, infatti, il giocatore rischia di saltare anche il derby di Supercoppa contro l’Inter, in programma il prossimo 18 gennaio a Riyad. L’estremo difensore non si è ancora ripreso e il recupero procede a rilento. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Maignan potrebbe tornare a disposizione di Pioli alcune settimane dopo la Supercoppa, presumibilmente a febbraio. Lo stop del francese impone anche un’accelerazione sul fronte Sportiello, anche se l’Atalanta chiede un indennizzo economico. Vi terremo aggiornati.