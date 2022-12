Il Milan ne prende due dai nerazzurri: arrivano entro 15 giorni

Il Milan di Stefano Pioli si prepara per il ritorno in campo, mentre Maldini continua a sondare in vista del calciomercato di gennaio

Ieri è stata messa la parola fine sul Mondiale qatariota che ha visto trionfare l’Argentina di Lionel Scaloni e Leo Messi contro la Francia di Didier Deschamps e del capocannoniere Kylian Mbappe.

Una partita incredibile che ha visto i transalpini recuperare in pochissimi minuti il doppio svantaggio del primo tempo, ottenuto dalla Seleccion grazie alle reti di Messi su rigore e di uno scatenato Angel Di Maria. Poi, è arrivato il momento di Mbappe, compagno di squadra al Paris Saint-Germain della ‘Pulce’: prima il gol su rigore, dopo il fallo commesso da Otamendi su Kolo-Muani, poi il tiro al volo che ha trafitto Martinez per il 2-2 dei tempi regolamentari. Nei supplementari c’è tempo per altre due reti, sempre realizzate dai due attaccanti del Psg, prima della sfida ai rigori che ha premiato gli argentini.

E mentre tutto questo accadeva, i tifosi italiani potevano solo ammirare le gesta dei finalisti, vista la mancata qualificazione alla fase finale della competizione. Questo ha consentito alle squadre nostrane di mettersi in moto prima per preparare il ritorno in campo, fissato per il prossimo 4 gennaio con la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli volerà in Campania per affrontare la Salernitana di Davide Nicola, ma dovrà fare a meno, ancora, di Mike Maignan. Una situazione che potrebbe avere qualche risvolto in chiave calciomercato.

Asse Milano-Bergamo: Sportiello e l’attaccante per sostituire Origi

Tatarusanu, numero dodici del Milan, andrà in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso e, con ogni probabilità, il contratto non verrà rinnovato. Inoltre, nell’amichevole contro l’Arsenal, la prestazione non è stata delle più convincenti. Il club rossonero, per la prossima annata, ha messo le mani su Marco Sportiello, attuale portiere di riserva dell’Atalanta e anch’egli con l’accordo in scadenza a giugno. Le condizioni di Maignan, però, potrebbero far pensare ad un arrivo anticipato di sei mesi alla corte di Pioli del 30enne calciatore di Desio.

Ma non c’è solo Maignan nella lunga lista degli infortunati in casa Milan. Chi entra ed esce dall’infermeria è Divock Origi. Il belga non ha inciso, fino a questo momento, e le sue precarie condizioni potrebbero far pensare all’inserimento di una nuova punta nell’organico nell’imminente sessione invernale del mercato. E, secondo ‘calciomercatonews.com’, il nome giusto potrebbe essere quello di Luis Muriel. Nove le presenze accumulate in questa prima parte di stagione, un solo gol realizzato per il 31enne attaccante colombiano. Il contratto è in scadenza a giugno, ma l’Atalanta può esercitare la clausola per il rinnovo automatico fino al 2024. In ogni caso, Muriel non sembra essere più imprescindibile per Gasperini e potrebbe, invece, rappresentare una buona occasione per il Milan. Staremo a vedere.