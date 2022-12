Di nuovo infortunato: calvario infinito per l’attaccante

Al ritorno dalla sosta per il Mondiale, il Milan si trova subito a dover fronteggiare un’emergenza in attacco: nuovo infortunio

Alla ripresa del campionato di Serie A, il Milan potrebbe ritrovarsi con due campioni del mondo: questa sera Theo Hernandez e Giroud giocheranno da titolari la finale del Mondiale. Sarebbe una grande soddisfazione, certo, ma intanto Stefano Pioli rischia di dover fronteggiare subito un’emergenza.

Il primo impegno dopo la sosta per il Mondiale in Qatar sarà la trasferta contro la Salernitana del 4 gennaio. Una partita che, oltre alle insidie intrinseche, potrebbe presentarsi con una grande emergenza offensiva per il tecnico emiliano. In attacco non ci sarà ancora Zlatan Ibrahimovic, alle prese con il recupero dopo il lungo infortunio, mentre Giroud sarà in vacanza dopo il grande Mondiale disputato e Origi è alle prese con un nuovo infortunio.



Nuovo infortunio per Origi: torna nel 2023, subito emergenza per Pioli

Inizia in salita il campionato del Milan, con Stefano Pioli che rischia seriamente di essere a corto di attaccanti per fronteggiare la Salernitana di Davie Nicola.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Divock Origi ha subito un nuovo infortunio muscolare e non dovrebbe tornare ad allenarsi prima del 2023. Un altro problema per il belga, che non dovrebbe essere a disposizione di Pioli per la ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio. L’impatto di Origi con il Milan non è stato dei migliori, anche a causa dei tanti problemi muscolari che ne hanno limitato le prestazioni.

Contro la Salernitana, quindi, il tecnico emiliano potrebbe essere costretto a schierare Ante Rebic come prima punta. Il croato, al momento, è l’unico attaccante a disposizione di Pioli per la ripresa del campionato, salvo lanciare Charles De Ketelaere in posizione più avanzata. Per la seconda parte di stagione, riuscire a recuperare nel migliore dei modi i due giocatori del Belgio sarebbe molto importante per i rossoneri, ma i continui infortuni di Origi non sono di grande aiuto.