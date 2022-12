Milan, c’è apprensione per Maignan: problemi per Pioli

Il Milan si prepara a tornare in campo agli albori del nuovo anno, col chiaro obiettivo di provare ad accorciare il gap da chi precede in classifica. Intanto dall’infermeria i rossoneri attendono ancora Mike Maignan: le ultime anche sul portiere francese

Servirà l’apporto di tutti in casa Milan per provare a lottare fino in fondo per lo scudetto. Traguardo raggiunto lo scorso anno e che alla riapertura delle ostilità prevista per l’inizio di gennaio vede invece il Napoli in vantaggio sulla concorrenza.

Nello scorso campionato diede il suo corposo contributo anche Mike Maignan che a suon di parate è stato determinante in alcune fasi cruciali della stagione. Nell’annata corrente invece le sue assenze si sono sentite e perdurano da tempo con annesso recupero lento ed appena nove gare disputate tra Serie A e Champions League con indosso la maglia del Milan. Un infortunio che gli è costata anche la presenza al Mondiale con i compagni Theo Hernandez e Giroud, che hanno perso solo all’ultimo atto per mano dell’Argentina ai calci di rigore.

Milan, il punto sugli infortunati: non si vuole forzare il recupero di Maignan

Tatarusanu ha provato finora a sostituire al meglio Maignan alternando prove convincenti e di livello a qualche timida e rara battuta a vuoto. Evidente come nonostante la grande affidabilità del secondo, il portiere francese sia una garanzia da non sottovalutare.

Assenza importante e che ancora dura, soprattutto dopo le ultime news relative alle sue condizioni. Non si vuole forzare il recupero. Si procede con molta cautela su Maignan: una volta in Italia verranno fatti test e nuovi esami per capire come sta reagendo e in che situazione si trova il suo polpaccio. Per quanto riguarda gli altri acciaccati, sono previsti esami anche per Origi dopo l’infortunio contro l’Arsenal.

🚨#Milan – Punto infortunati #Maignan – Non si vuole forzare il recupero. Si procede con molta cautela. Una volta in Italia verranno fatti test e nuovi esami per capire come sta reagendo e in che situazione si trova il suo polpaccio. @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) December 19, 2022

A preoccupare i tifosi del Milan è soprattutto la situazione porta, con Maignan difficile da sostituire per un lungo periodo. Non va quindi escluso che i rossoneri possano anche tentare di anticipare l’operazione Sportiello in caso di necessità.