Una garanzia per Inzaghi, firma in arrivo: c’è la conferma

L’Inter inizia nel migliore dei modi il 2023 grazie al fondamentale successo contro la capolista Napoli. C’è una conferma nell’undici di Simone Inzaghi

Con Lukaku non ancora al top e Lautaro Martinez in panchina dopo il trionfo Mondiale con l’Argentina, ci ha pensato il solito Edin Dzeko a fare la voce grossa e rilanciare l’Inter nella corsa scudetto.

Movimento da attaccante di razza e incornata vincente sul cross perfetto di Dimarco dalla sinistra: il sempreverde bosniaco non tradisce praticamente mai e riporta a -8 dalla vetta i vicecampioni d’Italia. Simone Inzaghi rivede la luce in campionato grazie al 36enne bosniaco, che a suon di gol e prestazioni da leccarsi i baffi si sta guadagnando a grandi passi la permanenza a Milano anche nella prossima stagione. Già dieci le reti messe a referto in stagione tra campionato e Champions League per il ‘Cigno’ di Sarajevo, condite anche da quattro assist decisivi. Uno score davvero niente male per un classe ’86, dato troppo presto sul viale del tramonto. Inzaghi e la dirigenza interista sono molto soddisfatti del rendimento di Dzeko e già nelle scorse settimane hanno avviato i contatti per il rinnovo dell’ex capitano della Roma.

Calciomercato Inter, Dzeko non tramonta mai: rinnovo sempre più vicino

L’attaccante è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, con l’Inter che è sempre più convinta nel proseguire il matrimonio anche oltre la prossima estate.

Prossimamente Marotta e Ausilio entreranno nel vivo delle negoziazioni con l’entourage del giocatore, ma la volontà del sodalizio del presidente Zhang non è cambiato e anzi si è rafforzata considerando le ultime prestazioni da primattore di Dzeko. A dispetto di alcuni rumors che accostavano il centravanti al Galatasaray piuttosto che alla MLS statunitense, l’Inter presto metterà sul tavolo una proposta annuale (con possibile opzione per un’altra stagione) per confermarlo alla corte di Inzaghi. C’è ancora da trovare l’accordo definitivo sulle cifre, con la dirigenza di Viale della Liberazione che offrirà un ingaggio al ribasso rispetto ai 5 milioni di euro netti che il bosniaco guadagna attualmente ad Appiano Gentile. Sicuramente nulla di insormontabile, con la voglia di Dzeko di continuare ad essere protagonista con la casacca nerazzurra che si sposa con l’intenzione convinta della società di non privarsi del bomber a fine stagione. Il ‘Cigno’ di Sarajevo non invecchia mai: una garanzia per l’Inter e Inzaghi anche per il futuro.