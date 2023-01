In Serie A, ma non alla Juventus: il ritorno è clamoroso

Un importante giocatore monitorato dalla Juventus in ambito di calciomercato potrebbe approdare nelle fila di una rivale del club bianconero

Molta più fatica di ciò che si pensava, ma alla fine quello che conta davvero è il risultato. Conta prendere i tre punti e ieri la Juventus ci è riuscita in extremis, grazie alla punizione firmata Arek Milik.

Al 91esimo l’attaccante polacco incide il proprio nome sul tabellino dei marcatori con una conclusione forte e precisa da 25 metri di distanza, che non ha lasciato scampo a Marco Carnesecchi. Tra l’altro, il portiere di proprietà della Cremonese è uno dei profili seguiti dalla ‘Vecchia Signora’ in ambito di calciomercato per il dopo Szczesny, con l’ex Roma che presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e a meno di sorprese non rinnoverà. Ma in quel di Torino si ragiona pure sulla mediana, in attesa di recuperare a pieno un certo Paul Pogba.

Entrando più nello specifico, uno degli elementi che finora hanno più deluso le aspettative è di sicuro Leandro Paredes. Negli scorsi mesi l’argentino, fresco campione del Mondo con la Seleccion guidata dal CT Lionel Scaloni, non ha dato il contributo che una pedina del suo calibro dovrebbe garantire a determinati livelli. Di conseguenza, il riscatto dal Paris Saint Germain appare improbabile, con i torinesi che si guardano attorno alla ricerca di ghiotte occasioni sul fronte entrate.

Calciomercato Juventus, sorpresa Jorginho: ritorno di fiamma del Napoli

A tal proposito, da tempo stuzzica la fantasia della Juve il possibile acquisto a parametro zero di Jorginho. L’italobrasiliano rappresenta la soluzione ideale per Massimiliano Allegri. Il Chelsea, dal canto suo, è in procinto di ultimare l’affare Enzo Fernandez.

A maggior ragione, il prolungamento dell’accordo scritto in scadenza giugno 2023 è sempre più lontano. Attenzione, però, al Napoli: stando a quanto riferisce il ‘Daily Mail’, infatti, gli azzurri di Luciano Spalletti starebbero seriamente prendendo in considerazione il clamoroso ritorno del classe ’91, nonostante Lobotka dia parecchia sicurezza in quella fetta di campo. E poi c’è il Barcellona, nel caso Kante non convincesse i balugrana dal punto di vista della condizione fisica. Insomma, i pericoli non mancano per la Juventus. Staremo a vedere.