CM.IT | Juve, la luna di McKennie blocca anche Fresneda: la situazione

La Juventus continua a monitorare Ivan Fresneda, giovane esterno destro del Valladolid. Ma prima del 18 gennaio, non succederà nulla

La Juventus ieri ha vinto, ma non convinto, contro la Cremonese nel match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Una prodezza di Arek Milik su punizione, al minuto 91, ha deciso la sfida dello ‘Zini’ e consentito ai bianconeri di accorciare le distanze dal Napoli.

La capolista, guidata in panchina da Luciano Spalletti, ha infatti perso lo scontro diretto contro l’Inter di Simone Inzaghi, decisiva la rete del sempreverde Edin Dzeko. Tornando ai bianconeri, Massimiliano Allegri ieri ha puntato su Mathias Soulé come esterno destro del centrocampo a cinque schierato, viste le defezioni di Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio, attualmente fermi ai box per infortunio. La situazione su quella fascia è critica e, non è un caso, le voci di calciomercato per questa sessione di riparazione, si concentrano proprio in quella zona del campo.

In primis, alla Juventus è stato accostato Rick Karsdorp, messo sul mercato dalla Roma dopo le parole di José Mourinho, alle quali sono seguite quelle durissime del legale dell’olandese ai microfoni di Tv Play_Calciomercato.it su Twitch. Il general manager giallorosso, Tiago Pinto, ha rincarato la dose, confermando, però, la volontà di non cedere l’ex Feyenoord senza ricevere in cambio una buona dose di denaro. Successivamente, si è parlato di Diogo Dalot, ma il Manchester United ha attivato la clausola presente nel contratto per il prolungamento automatico fino al 2024. Resta, invece, ancora in piedi la pista che porta a Ivan Fresneda.

Intreccio McKennie-Fresneda: ecco come stanno le cose

Nelle settimane scorse, vi abbiamo parlato dell’interesse della Juventus per il 18enne Fresneda, in uscita dal Valladolid del patron Ronaldo per esigenze economiche: la richiesta è di 12/13 milioni di euro. Restano le difficoltà dei bianconeri per arrivare al calciatore, bloccati fino al 18 gennaio a causa dell’assemblea degli azionisti che dovrà eleggere il nuovo consiglio d’amministrazione. In ogni caso, a quanto risulta alla redazione di Calciomercato.it, non risultano ancora trattative in fase avanzata per la cessione dell’esterno destro col Newcastle né col Borussia Dortmund. L’interesse è reale, esiste, così come quello dei bianconeri. Il cui mercato, però, dipenderà dalle uscite.

In quest’ottica, la situazione più calda è quella che riguarda Weston McKennie. Il centrocampista americano è finito nel mirino di diversi club della Premier League, Bournemouth e Aston Villa su tutti, ma le richieste d’ingaggio fatte pervenire a queste società sono davvero molto elevate. Tali da, al momento, bloccare qualsiasi tipo di trattativa. Vedremo se le cose si sbloccheranno nelle prossime settimane che mancano da qui al 31 gennaio. In caso di addio, la Juve potrebbe avere le risorse sufficienti per dare l’assalto a Fresneda. Sempre che sia ancora disponibile.