Ansia Calafiori, infortunio al ginocchio: gli aggiornamenti

Infortunio per Riccardo Calafiori costretto ad uscire in Arsenal-Shakhtar Donetsk per un problema al ginocchio

Apprensione per le condizioni di Riccardo Calafiori costretto ad uscire nel secondo tempo della sfida Champions tra Arsenal e Shakhtar Donetsk.

Il difensore ex Bologna ha riportato un infortunio al ginocchio ed ora si attende di capire l’entità del problema fisico accusato. Tutto accade intorno al minuto 72′ della partita dell’Emirates Stadium: Calafiori prova a cambiare direzione per recuperare palla, ma scivola e il suo ginocchio fa un movimento innaturale. Immediatamente soccorso dallo staff sanitario, il centrale italiano non ce l’ha fatta a restare in campo ed è stato sostituito da Myles Lewis-Skelly.

L’ex Roma ha lasciato il campo visibilmente dolorante. Resta ora da capire la reale entità dell’infortunio e si potrà farlo soltanto con gli accertamenti che nei prossimi giorni effettuerà il giocatore. Si spera che non sia nulla di grave con Calafiori che è diventato una colonna non soltanto dei Gunners, ma anche della Nazionale di Luciano Spalletti.

Arsenal-Shakhtar, infortunio per Calafiori: problema al ginocchio

Le parole di Arteta non tranquillizzano: “L’uscita di Riccardo Calafiori è un po’ preoccupante – ha affermato il manager spagnolo – . Vedremo”.

L’infortunio di Calafiori ha rovinato la serata dell’Arsenal che ha trovato tre punti preziosi contro lo Shakhtar grazie all’autorete di Riznyk al 29′ del primo tempo ed è salita in testa alla classifica con 7 punti conquistati in tre partite. In Champions la squadra di Arteta è attesa tra due settimane dalla sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Da valutare se potrà esserci in campo anche Calafiori: un suo stop rappresenterebbe una perdita grave per l’Arsenal considerato le ottime prestazioni fin qui fornite dal calciatore e il calendario difficile che vedrà i Gunners affrontare anche Liverpool, Newcastle e Chelsea prima della nuova pausa del campionato. La speranza è che il 22enne possa stare fuori dai giochi il minor tempo possibile.