Theo Hernandez e Reijnders via insieme: offerta irrinunciabile al Milan

Offerta pazzesca per prelevare sia Theo Hernandez che Reijnders dai rossoneri: parte l’assalto

Il Milan si regala un sorriso dopo la vittoria per 4-0 in casa dell’Udinese. Successo rotondo degli uomini di Conceicao, in una delle loro migliori versioni stagionali, per scrollarsi di dosso un po’ di malumori e un trend che stava iniziando a diventare eccessivamente malinconico. Il trionfo in Friuli può dare lo sprint per chiudere la stagione in maniera dignitosa, tra un tentativo di rincorsa in campionato per un piazzamento europeo e l’altra chance per qualificarsi alle coppe data dalla Coppa Italia.

Nel frattempo, però, dietro le quinte è il momento delle riflessioni importanti sul futuro. Mentre il core business della società, al momento, è la ricerca del nuovo direttore sportivo, con Igli Tare diventato il favorito per salire alla carica, la sensazione è che diversi big possano salutare. Come abbiamo riportato spesso di recente sulle nostre pagine, tra i rossoneri nessuno è incedibile. Nemmeno Reijnders, che ha tanti estimatori all’estero e può partire per una cifra di 70 milioni di euro. L’olandese è uno dei punti di riferimento della squadra, ma di fronte a offerte elevate potrebbe essere sacrificato. Si avvicina anche l’addio di Theo Hernandez, con De Cuyper come possibile sostituto. I due, poi, potrebbero partire insieme, in maniera contestuale, all’interno della stessa operazione.

Milan, Guardiola vuole Theo Hernandez e Reijnders: la cifra del doppio affare

Stravede per loro due Pep Guardiola, che sta tentando di riportare il Manchester City in Champions League e nel frattempo pensa a come rinnovare una squadra giunta a fine ciclo e che ha bisogno di energie nuove per ripartire.

L’interesse del City per Reijnders è di vecchia data, si può pensare a un assalto che includa anche una proposta per il laterale francese, che con il gioco offensivo di Guardiola potrebbe diventare devastante e tornare ai suoi migliori livelli. Secondo quanto riportato in Inghilterra da ‘Team Talk’, c’è la possibilità che il Manchester City si presenti al Milan con un assegno da 100 milioni di euro per i cartellini dei due giocatori. Una cifra che sarebbe davvero difficile rifiutare.