Infortunio giallorosso, l’esito è UFFICIALE: stagione finita

Brutto ko che costa caro al calciatore, la società ha diramato la diagnosi ufficiale: l’annata è già conclusa

Un finale di stagione che rischia di farsi ancor più complicato, complice un grave infortunio che ha costretto il difensore a terminare anticipatamente l’annata.

La partita di Gaby Jean contro la Juventus è durata solamente dieci minuti. Il difensore francese è stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo e la diagnosi dell’infortunio non lascia scampo: lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Per il difensore del Lecce la stagione è praticamente finita. Una brutta tegola per Marco Giampaolo e il club giallorosso, che sta attraversando un momento di difficoltà. La vittoria nelle fila salentine manca dal 31 gennaio, ottenuta in trasferta contro il Parma. Da allora solo tre pareggi e sei sconfitte.

Un rullino di marcia complicato per il Lecce, in piena lotta per non retrocedere. E in questo finale di stagione Giampaolo, come detto, dovrà fare a meno di Jean. L’esito dell’infortunio del difensore è stato comunicato proprio dalla società salentina attraverso i propri canali ufficiali:

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Gaby Jean si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.