Juventus, Giuntoli prende un big a costi ridicoli: trattativa avanzata

Il dt bianconero tenta un acquisto a prezzo di saldo, contatti in corso per il primo colpo per la nuova Juventus

Mentre in campo la Juventus prova a compiere i passi necessari per il ritorno in Champions League, accelerando in classifica dopo la vittoria contro il Lecce, al di fuori del terreno di gioco ci sono già tanti movimenti in programma per i bianconeri. Il dt Cristiano Giuntoli lavora alacremente per realizzare le mosse di mercato più opportune.

Ancora una volta, in casa bianconera la sessione di trasferimenti porterà tanti cambiamenti e una sorta di rivoluzione. Quella cui si è messo mano la scorsa estate non ha portato i frutti sperati e per questo di stravolgimenti ce ne saranno ancora, in diversi reparti. Tra entrate e uscite, si prevedono tante operazioni per la Juventus, che cambierà volto nuovamente. Movimenti importanti previsti in attacco, con la Juventus pronta a sfidare l’Inter per Jonathan David, ma anche negli altri reparti accadrà sicuramente qualcosa di interessante. Per Giuntoli, in particolare, può prendere corpo una operazione low cost a livello difensivo.

Calcioemrcato Juve, ritorno di fiamma per Lenglet: le cifre dell’operazione

Uno dei profili più interessanti da monitorare per la retroguardia può essere un vecchio obiettivo bianconero, il difensore francese Clement Lenglet. Il centrale è in prestito all’Atletico Madrid dal Barcellona, ma pare destinato a tornare alla base e poi a ripartire nuovamente, verso una nuova avventura.

L’Atletico sta pagando soltanto parte del corposo ingaggio di Lenglet e per il riscatto non intenderebbe pagare i 10 milioni di euro pattuiti. Dunque, per il calciatore il ritorno al Barcellona appare inevitabile. Il ds Deco lavora già a una sua nuova cessione. Secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat’, la Juve riterrebbe invece congrua la valutazione del cartellino di Lenglet. Ovviamente auspicando che il giocatore, per darsi la possibilità di giocare altrove, acconsenta ad abbassarsi lo stipendio fissato in oltre 16 milioni di euro lordi. I contatti tra Giuntoli e Deco sarebbero già in corso per siglare l’affare a giugno.