DIRETTA Serie A, Atalanta-Bologna: le formazioni Ufficiali LIVE

L’Atalanta ospita il Bologna a Bergamo nel lunch match domenicale valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave qualificazione in Champions League che sarà diretto dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.

Reduci da tre sconfitte consecutive senza mai andare in gol contro Inter, Fiorentina e Lazio, adesso i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono chiamati a invertire la rotta. Dopo essere stati in lotta addirittura per lo scudetto, diventa obbligatorio vincere per non mettere a rischio almeno il quarto posto in classifica. I rossoblu di Vincenzo Italiano, che invece vengono dal pareggio contro il Napoli che ha interrotto una striscia di cinque successi, vanno a caccia del colpaccio esterno per operare il sorpasso in graduatoria anche sulla Juve e portarsi in terza posizione. La partita sarà trasmessa in tv così come in streaming su tablet, pc e smartphone in diretta esclusiva sulla app di Dazn. All’andata la sfida finì con un pareggio per 1-1 per effetto delle reti siglate da Castro e Samardzic, mentre in Coppa Italia – su questo stesso campo – i felsinei si sono imposti con il risultato di 1-0 sempre con un gol del Torito argentino. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Bologna live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 71; Napoli 65; Juventus* 59; Atalanta 58; Bologna 57; Lazio 55; Roma 53, Fiorentina 52; Milan* 51; Udinese* e Torino 40; Genoa 38; Como 33; Verona 31; Cagliari* 30; Parma 27; Lecce* 26; Empoli 24; Venezia* 24; Monza* 15.

*una partita in più

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia

PROSSIMI IMPEGNI: Bologna-Inter domenica 20 aprile ore 18; Milan-Atalanta domenica 20 aprile ore 20:45.