Juve ko, Thiago Motta fa mea culpa: “La responsabilità è mia”

Thiago Motta ha commentato la sconfitta della sua Juventus in casa contro lo Stoccarda. Serata da dimenticare per i bianconeri

La Juventus cade in casa contro lo Stoccarda perdendo la prima partita in questa edizione della Champions League. Ko per 1-0 in virtù di un gol nel finale da parte di Tourè che abbatte la difesa bianconera pochi minuti dopo un calcio di rigore sventato da un grande intervento di Perin.

Serata quindi piuttosto negativa per la truppa di un amareggiato Thiago Motta, che nel post partita a ‘Sky Sport’ ha analizzato la sconfitta contro i tedeschi assumendosi ogni responsabilità: “Hanno meritato, dal primo minuto sono stati meglio di noi. Bisogna digerirla e poi prepararci per una grande partita contro l’Inter. Nel primo tempo uscivano dalla nostra prima pressione e poche volte abbiamo avuto il controllo. Sono una squadra difficile da affrontare, abbiamo sofferto ed hanno vinto meritatamente”.

Juventus ko contro lo Stoccarda: l’analisi di Motta

Thiago Motta ha quindi detto la sua sulla differenza di ritmi analizzando nel dettaglio il ko e la prestazione: “Non penso che andiamo piano. Abbiamo sofferto il ritmo e il gioco loro, faticando ad imporre il nostro. Poi tante cose da analizzare tra calcio italiano ed internazionale ci sono. Certamente però possiamo alzare il nostro livello nelle prossime partite in Europa per poter competere”.

Infine l’allenatore della Juventus ha concluso l’analisi parlando della fase offensiva e non solo: “Solo Vlahovic e Milik? Tutto ciò che vediamo oggi è condiviso con la società. Sulla fase offensiva dobbiamo fare meglio per competere con lo Stoccarda ma l’analisi è più ampia. Dobbiamo migliorare in tutto l’equilibrio di squadra, oggi spesso abbiamo sofferto in non possesso. Dobbiamo controllare un po’ di più il gioco, abbiamo fatto troppo poco ed è grandissima responsabilità mia”.