Thiago Motta non cerca alibi: “Soffriremo per una notte”. Rebus Koopmeiners per l’Inter

Prima sconfitta stagionale per la Juventus e della gestione Thiago Motta: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in conferenza stampa dopo la sfida contro lo Stoccarda

La Juventus cade per la prima volta in stagione sotto i colpi di uno scatenato Stoccarda. I tedeschi dominano ed espugnano con merito l’Allianz Stadium, trovando nel recupero il lampo decisivo dell’ex Atalanta Toure.

Thiago Motta si presenta scuro in volto e non cerca scuse per la prova negativa della sua Juve: “Perdere dà sempre fastidio, non piace a nessuno. Dobbiamo dimenticare il prima possibile questa sconfitta. Soffriremo una notte, poi da domani dobbiamo subito voltare pagina e pensare alla prossima partita contro l’Inter che è altrettanto importante – esordisce il tecnico bianconero – Abbiamo sofferto tantissimo, siamo andati subito in difficoltà nel primo tempo sulla loro pressione. Abbiamo affrontato un’ottima squadra che ha vinto meritatamente. Stasera è stata una partita complicata, lo Stoccarda è stato superiore mentre noi dobbiamo migliorare sotto ogni aspetto”.

Juventus-Stoccarda, Thiago Motta sull’infortunio di Douglas Luiz: “Speriamo non sia nulla di importante”

Thiago Motta prosegue spiegando le sostituzioni nella ripresa di Vlahovic e Conceicao: “Ho messo Weah per andare nel due contro due a destra con Cambiaso. Ho sostituito Dusan per mettere Yildiz davanti in quel momento della partita”.

L’allenatore della Juventus risponde alla domanda di Calciomercato.it sull’assenza di Koopmeiners: “Non sappiamo ancora se ci sarà domenica con l’Inter. Dopo una gara del genere non dobbiamo cercare alibi, anche perché anche in tante altre circostanze abbiamo giocato senza diversi giocatori. Sarebbe una scusa che non dobbiamo cercare in questo momento: stasera abbiamo incontrato una squadra forte e abbiamo perso meritatamente”.

“Infine sulle condizioni di Douglas Luiz, che si è dovuto fermare nel riscaldamento per un problema fisico: “Ha accusato un piccolo fastidio, si è fermato in tempo durante il riscaldamento. Speriamo non sia niente di importante. Sarà da valutare in vista delle prossime partite”, conclude Thiago Motta.