Juventus, Thiago Motta boccia Vlahovic: la reazione del bomber serbo

Dusan Vlahovic non incide nel match contro lo Stoccarda: il centravanti serbo sostituito nel secondo tempo da Thiago Motta

Thiago Motta non si smentisce: fuori Dusan Vlahovic nel momento più delicato di Juventus-Stoccarda, match dell’Allianz Stadium valido per la prima fase di Champions League.

Il centravanti serbo nella serata europea non aveva certamente brillato e il tecnico bianconero lo sostituisce per scelta tecnica a metà ripresa, mettendo dentro il baby Adzic che esordisce così anche in Champions dopo il battesimo con la casacca della Juve sabato scorso in campionato contro la Lazio. Vlahovic, apparsi anche stanco fisicamente, non ha inciso contro i tedeschi e non ha mai calciato verso la porta difesa da Nubel. Il numero nove è uscito dal campo a etsta bassa, dando il cinque ad Adzic e stingendo la mano a Thiago Motta prima di sedersi in panchina per seguire il resto della sfida.

Serata da dimenticare a livello personale per Vlahovic, diametralmente opposta alla magica notte di Lipsia dove il serbo si era reso grande protagonista con una fantastica doppietta. Senza l’ex Fiorentina tandem d’attacco tutto inedito per la Juventus: Yildiz si è accentrato nella posizione di falso nueve, assistito appunto dall’altro giovanissimo Adzic.