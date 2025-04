Tudor coccola Renato Veiga, ma il futuro è in bilico: Juve in stand-by | CM.IT

Uno dei protagonisti della conferenza stampa di Tudor è stato Renato Veiga, che si è preso i complimenti dell’allenatore, ma il futuro del difensore portoghese resta incerto: alla Juventus serve ancora tempo

Il mercato dei bianconeri in questa stagione considerato nel suo complesso, tra quello estivo e quello invernale, non ha dato nel campo i risultati sperati rispetto alle aspettative che circondavano i singoli giocatori. Si è parlato e si è scritto molto su quei calciatori che non hanno reso come previsto, ma ci sono anche situazione decisamente positive. Tra queste, bisogna citare Khephren Thuram, Michele Di Gregorio, Pierre Kalulu e sicuramente anche Renato Veiga.

Proprio del difensore portoghese ha parlato Igor Tudor in conferenza stampa e lo ha fatto in questi termini: “Renato Veiga ha 21 anni, ma ha la personalità di uno di 30. Oggi abbiamo fatto una bella chiacchierata e gli ho detto che il suo futuro dipende tutto da lui. La sua è una personalità che serve nella squadra“. Parole che subito hanno aperto dei ragionamenti per il futuro del centrale portoghese, che attualmente è alla Juventus in prestito secco dal Chelsea: ecco qual è la sua situazione in questo momento.

La Juventus apprezza Renato Veiga, ma prende tempo: troppo presto per il futuro | CM.IT

C’è un altro passaggio della conferenza di Igor Tudor a cui si può attingere per fotografare la situazione di Renato Veiga: “Non bisogna guardare al futuro, perché è solo fonte di ansia. Il futuro si costruisce oggi”.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, Cristiano Giuntoli non ha ancora affondato il colpo con il Chelsea per comprendere se c’è la possibilità di trattenere il difensore 21enne a Torino anche nella prossima stagione. In questo momento, le incognite in casa Juventus sono troppe: in campo è fondamentale qualificarsi alla prossima Champions League, fuori bisognerà decidere chi sarà l’allenatore e solo dopo tutto questo si potrà lavorare con efficacia sul mercato. Quello che si può dire con certezza ora, però, è che Renato Veiga sta convincendo tutti a Torino e che rivederlo in bianconero anche nella prossima stagione farebbe piacere a tutti, soprattutto a Tudor.