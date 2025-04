Tegola prima di Barcellona-Inter: problema muscolare, big KO

Costretto al cambio ad una manciata di minuti dal triplice fischio: la ‘stella’ della squadra è tornata anzitempo in panchina. Ecco cosa è successo

Dopo aver ottenuto la qualificazione alle semifinali di Champions League, per l’Inter è tempo di pensare al prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Come detto da Simone Inzaghi, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di arrivare fino in fondo in tutte e tre le competizioni. La gara d’andata contro il Barcellona, però, si staglia all’orizzonte perché in programma il 30 aprile; a tal proposito, puntando il focus in casa blaugrana, cominciano ad emergere i primi importanti colpi di scena.

Al minuto 78 della sfida contro il Celta Viga, infatti, Lewandowski ha alzato bandiera bianca. L’attaccante dei blaugrana si è accasciato a terra dopo aver accusato un problema di natura muscolare. Sollecitato lo staff sanitario del Barcellona, il bomber polacco è poi ritornato in panchina sulle sue gambe accompagnando l’uscita dal campo con un evidente smorfia di dolore. Al posto di Lewandowski – per provare a completare la rimonta e trovare il gol del 4-3 – Flick ha deciso di gettare nella mischia Gavi. In casa Barcellona, però, l’allarme sulle condizioni del centravanti è già suonato: vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità in tal senso.