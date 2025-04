DIRETTA Serie A, Monza-Napoli 0-0: ritmi blandi in avvio – LIVE

Dopo Lecce-Como, è tempo di scendere in campo per il secondo appuntamento pre pasquale della trentatreesima giornata del campionato di Serie A

Seconda sfida in programma per questo valido, e valida per la giornata numero trentatré del campionato di Serie A, quella in programma alle ore 18.

Il fanalino di coda Monza, guidato in panchina da Alessandro Nesta, si presenta a questo appuntamento dopo la sconfitta, la terza consecutiva, patita sul campo di una diretta concorrente nella corsa per la salvezza come il Venezia di Eusebio Di Francesco: decisiva la rete, la prima nel nostro campionato, di Fila. I brianzoli attendono la matematica per certificare la retrocessione nel campionato cadetto. Di contro, gli azzurri dell’allenatore Antonio Conte hanno tutta l’intenzione di mettere pressione alla capolista Inter di Simone Inzaghi, avanti di tre lunghezze in classifica, e dare seguito alla vittoria ottenuta nello scorso turno contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’U-Power Stadium di Monza.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-NAPOLI

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All.: Nesta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All.: Conte.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 71; Napoli 68; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna 57; Lazio 56; Roma 54; Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino 40; Genoa e Como* 39; Verona 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce* 26; Empoli e Venezia 24; Monza 15.

ARBITRO: Federico La Penna (Sezione Roma)

PROSSIME PARTITE

Juventus-Monza, 27 aprile ore 18

Napoli-Torino, 27 aprile ore 20.45