Manna dribbla le voci su Conte, poi rilancia: “Avremo modo di parlarne”

Le parole del dirigente azzurro ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del fischio d’inizio della gara contro il Monza. Ecco quanto riferito

Settimana importante in casa Napoli. Al successo ottenuto contro l’Empoli – infatti – hanno fatto seguito dopo qualche giorno le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa pre Monza che hanno gettato ombre concrete sulle reali possibilità di una permanenza del tecnico pugliese alle pendici del Vesuvio.

Tema che, chiaramente, ha caratterizzato la lunga vigilia del Napoli nelle tappe di avvicinamento al delicato impegno di campionato contro il Monza. Intervistato ai microfoni di DAZN nel pre partita della gara che vedrà Lukaku e compagni affrontare la compagine di Inzaghi, ha esternato il suo punto di vista anche Giovanni Manna. Di seguito le parole del DS del Napoli:

PAROLE DI CONTE – “Mi concentrerei su quello che possiamo fare oggi, vincere questa partita. Del futuro avremo modo di parlare: vogliamo conquistare la Champions il prima possibile. Siamo concentrati su quello che è oggi poi continuiamo a coltivare un sogno che è quello di dar fastidio all’Inter fino alla fine. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto

Si sta già pianificando il Napoli del futuro? – “Sicuramente, questo è un lavoro che tutti i club stanno facendo. Aspettiamo, bisogna capire un attimo come finiamo: la Champions per noi è fondamentale poi avremo tempo per completare e migliorare questa rosa”.

Monza-Napoli, Manna glissa sulle parole di Conte: lo scenario

Nella scia di quanto fatto da De Laurentiis che, di fatto, ha rinviato ogni discorso a bocce ferme dopo che il campo avrà emesso il suoi verdetto, Manna ha preferito porre il focus della sua intervista sulla partita di Monza. Una gara di notevole importanza per gli Azzurri che, a tre punti di distanza dall‘Inter, vogliono dare un altro segnale importante ai nerazzurri.

In attesa della sfida degli uomini di Inzaghi, impegnati al Dall’Ara contro il Bologna, i partenopei hanno la grande chance, vincendo contro il Monza, di agguantare almeno per 24 ore l’Inter in vetta alla classifica. Ecco perché l’area tecnica del Napoli – anche allo scopo di tenere compatto l’ambiente – ha deciso di adottare un profilo ‘basso’ sulla questione Conte. In un modo o nell’altro – però – si tratta di una tematica che andrà monitorata con una certa attenzione. Le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.