Bufera Monza-Napoli: la scelta di Conte semina il caos

La presa di posizione non si è fatta attendere: ancora il tecnico degli Azzurri nell’occhio del ciclone. Ecco il motivo

Pur avendo in mano il pallino del gioco per diversi tratti della gara, il Napoli non è riuscito a stappare la partita nel corso del primo tempo della sfida dell’U Power Stadium contro il Monza. Compatta e ben disposta in campo, la compagine di Nesta ha difeso bene gli spazi, dando anche la sensazione di potersi rendere pericolosa dalle parti di Meret.

Troppo isolato, Lukaku ha provato a fare il solito lavoro spalle alle porte non riuscendo, però, a trovare gli ‘scarichi’ vincenti. Lo stesso McTominay – a differenza di quanto visto nella gara casalinga contro il Monza – è parso con le polveri bagnate. Nel complesso la manovra del Napoli ha stentato a decollare, faticando a trovare quegli sbocchi in verticale che hanno fatto le fortune degli Azzurri in questa stagione. La scelta di Conte di affidarsi a Spinazzola per sostituire l’infortunato Neres – almeno fino a questo momento – non ha pagato. Decisione che, come prevedibile, è stata prontamente discussa anche sui social dove diversi tifosi hanno esternato un certo dissenso rispetto alle mosse di Conte.

Monza-Napoli, social scatenati: ecco cosa è successo

A tal proposito, non sono pochi gli utenti che vorrebbero vedere Okafor in campo. Impiegato con il contagocce da Conte, l’ex Lipsia è infatti considerato una possibile ‘arma’ per scardinare la difesa del Monza perché abile a saltare l’uomo e accentrarsi per provare la conclusione. Da qui, lo spunto per allargare la riflessione ad altre scelte di formazioni del tecnico del Napoli il passo è breve. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Okafor non può giocare nemmeno contro il Monza?? Togli sto Marin e arretra Spina#MonzaNapoli — gianni 1926 (@gianni1926forev) April 19, 2025

#MonzaNapoli … Pensate essere secondi in classifica e avere Spinazzola e Politano come attaccanti. Conte traditore. #ForzaNapolisempre — Mauco (@mauco971) April 19, 2025

Ma anche okafor, veramente non possono giocare contro il Monza? — RobinHood  (@WalterWhiteNH) April 19, 2025

Di certo non son un allenatore ma se contro il monza(!) metti oliveira-Spinazzola al posto di un esterno vero come Okafor o gente offensiva come raspadori ngonge stai nguaiat.

Contro il Monza,ripeto. — GaeThanos (@GaeThanoss) April 19, 2025

Per me un allenatore che con Okafor, Raspadori e Simeone a disposizione, con tutto che non sono giocatori di livello, decide di mettere Spinazzola a sinistra, si racconta da solo. Quasi peggio delle dichiarazioni di ieri. — The Butcher (@TheNapoliFan) April 19, 2025

Spinazzola anziché Okafor solo per far impazzire ADL a giugno ma jamm’ Antonio…. Ci annoiamo da morrire contro una squadra di Serie B !! #MonzaNapoli — tuttopassa (@Tuttopassa081) April 19, 2025

Per tutti quelli che esaltano conte dovrebbero vergognarsi, con okafor ngonge e raspadori in panca mette spinazzola contro il Monza che già sta in b, allenatore del medioevo — Michele Corsale (@MicheleCorsale) April 19, 2025

Il secondo tempo – come sempre avviene in questo genere di situazioni – rappresenterà un vero e proprio turning Point. Della partita e probabilmente anche del campionato, visto che la corsa Scudetto è più accesa che mai. Staremo a vedere se Conte deciderà di ritornare sui suoi passi.