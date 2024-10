Tegola nel riscaldamento per la Juve: cambio obbligato per Thiago Motta

La Juventus ospita lo Stoccarda nella sfida della prima fase di Champions League: infortunio nel riscaldamento per un titolare della formazione bianconera

Non è certamente un periodo facile per Douglas Luiz e lo si evince anche dal contrattempo avuto dal brasiliano prima del fischio d’inizio della sfida di Champions League contro lo Stoccarda.

Il centrocampista della Juventus era stato confermato tra i titolari da Thiago Motta ed era entrato regolarmente in campo insieme ai compagni per il riscaldamento pre partita, prima di accusare dopo qualche minuto un problema fisico. L’ex Aston Villa è stato costretto perciò ad alzare bandiera bianca: come raccolto da Calciomercato.it, Douglas Luiz è alle prese con un leggero fastidio muscolare e anche a livello precauzionale non sarà della partita. Al suo posto in campo Khephren Thuram nel centrocampo della Juve insieme a Fagioli e McKennie.

Continua così il periodo negativo per Douglas Luiz, che ha iniziato nel peggiore dei modi la sua avventura con la casacca bianconera.

Il nazionale brasiliano non ha convinto in questi primi tre mesi sotto la Mole e si è resto protagonista in negativo nelle ultime uscite provocando i rigori contro Lipsia e Cagliari. Anche sabato con la Lazio il centrocampista ex Aston Villa non aveva convinto, rischiando il rosso nel secondo tempo per la gomitata a Patric. Malgrado ciò Thiago Motta lo aveva riproposto nell’undici iniziale, prima che la sfortuna ci mettesse lo zampino con l’infortunio muscolare che non gli consentirà di scendere in campo questa sera in Champions contro lo Stoccarda.